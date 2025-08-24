水瓶座有好運！12星座最新運勢　獅子座被美食溫暖

▲水瓶座本週有好運。（圖／取自pakutaso）
辰宇力 ☆ 2025.08.24 - 2025.08.31 星象預測與12星座運勢
本週遇到火星在天秤座爆燃，各種衝突有檯面化、成為關注重點的可能性大增。也因為多方涉入，反而衍伸出更複雜難解的交錯議題。金星來到獅子座，混亂的局勢中，眾人更加仰賴社群領袖與專家學者的經驗與學識，乘搭主流趨勢的意見被吹捧，但也容易引發更多分離交錯的對立。
展望未來７日，#水瓶 被好運滋潤。#金牛 被寵愛。#處女 順水推舟。#獅子 被美食溫暖。#巨蟹 面臨困境。#天蠍 逃避工作。#天秤 心想事難。#雙子 跨越障礙。#白羊 事雜量多。#射手 因應社交衝突。#摩羯 負擔過重。#雙魚 意外失財。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。
【12星座一週星情氣候】
♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 黃、藍
8/24 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/25 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/26 (TUE) : 陰 Cloudy
8/27 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/28 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/29 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/30 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/31 (SUN) : 晴 Sunny
♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 銀白、藍紫
8/24 (SUN) : 晴 Sunny
8/25 (MON) : 晴 Sunny
8/26 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/27 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/28 (THU) : 陰 Cloudy
8/29 (FRI) : 陰 Cloudy
8/30 (SAT) : 陰 Cloudy
8/31 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 藍、藍綠
8/24 (SUN) : 雨 Rain
8/25 (MON) : 雨 Rain
8/26 (TUE) : 晴 Sunny
8/27 (WED) : 晴 Sunny
8/28 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/29 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/30 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/31 (SUN) : 陰 Cloudy
♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 紫、淺海綠
8/24 (SUN) : 晴 Sunny
8/25 (MON) : 晴 Sunny
8/26 (TUE) : 雨 Rain
8/27 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/28 (THU) : 晴 Sunny
8/29 (FRI) : 晴 Sunny
8/30 (SAT) : 晴 Sunny
8/31 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 紅紫、黃
8/24 (SUN) : 晴 Sunny
8/25 (MON) : 晴 Sunny
8/26 (TUE) : 晴 Sunny
8/27 (WED) : 晴 Sunny
8/28 (THU) : 雨 Rain
8/29 (FRI) : 雨 Rain
8/30 (SAT) : 雨 Rain
8/31 (SUN) : 晴 Sunny
♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 黃、藍
8/24 (SUN) : 陰 Cloudy
8/25 (MON) : 陰 Cloudy
8/26 (TUE) : 晴 Sunny
8/27 (WED) : 晴 Sunny
8/28 (THU) : 晴 Sunny
8/29 (FRI) : 晴 Sunny
8/30 (SAT) : 晴 Sunny
8/31 (SUN) : 雨 Rain
♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 天藍、紫
8/24 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/25 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/26 (TUE) : 陰 Cloudy
8/27 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/28 (THU) : 晴 Sunny
8/29 (FRI) : 晴 Sunny
8/30 (SAT) : 晴 Sunny
8/31 (SUN) : 晴 Sunny
♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 褐、墨綠
8/24 (SUN) : 晴 Sunny
8/25 (MON) : 晴 Sunny
8/26 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/27 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/28 (THU) : 陰 Cloudy
8/29 (FRI) : 陰 Cloudy
8/30 (SAT) : 陰 Cloudy
8/31 (SUN) : 晴 Sunny
♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
8/24 (SUN) : 雨 Rain
8/25 (MON) : 雨 Rain
8/26 (TUE) : 晴 Sunny
8/27 (WED) : 晴 Sunny
8/28 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/29 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/30 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/31 (SUN) : 陰 Cloudy
♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 藍、綠
8/24 (SUN) : 晴 Sunny
8/25 (MON) : 晴 Sunny
8/26 (TUE) : 雨 Rain
8/27 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/28 (THU) : 晴 Sunny
8/29 (FRI) : 晴 Sunny
8/30 (SAT) : 晴 Sunny
8/31 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 綠、黃
8/24 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/25 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/26 (TUE) : 晴 Sunny
8/27 (WED) : 晴 Sunny
8/28 (THU) : 雨 Rain
8/29 (FRI) : 雨 Rain
8/30 (SAT) : 雨 Rain
8/31 (SUN) : 晴 Sunny
♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 粉玫瑰、藍
8/24 (SUN) : 陰 Cloudy
8/25 (MON) : 陰 Cloudy
8/26 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/27 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/28 (THU) : 晴 Sunny
8/29 (FRI) : 晴 Sunny
8/30 (SAT) : 晴 Sunny
8/31 (SUN) : 雨 Rain
