生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

七夕前夕桃花轉旺！舊愛回頭率最高TOP3星座可能復合成功

▲▼星座,複合,舊愛回頭率。（圖／取自photoAC）

▲對舊愛放不下，情人節前夕最容易再續前緣的星座。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／整理報導

農曆七月氣氛陰鬱，緊接著七夕情人節又在下週五登場，對單身或剛分手的人來說，孤單感格外強烈，許多人雖然明知「舊愛難忘」可能會惹麻煩，但心底那份放不下的牽掛仍舊存在，日本星座平台《占TV》公開分析，指出有幾對星座情侶在情人節前夕「最容易再續前緣」，如果你和前任的組合榜上有名，也許就是老天在提醒，這份緣分還沒走完！

▲▼星座,複合,舊愛回頭率。（圖／取自photoAC）

第一名：天蠍座×金牛座，分手後仍難忘彼此深情

天蠍與金牛的愛情，往往從一開始就帶著深厚的承諾感，兩人忠誠又專情，交往時甚至會討論到婚姻，然而，即使因重大原因分開，分手後他們依然會懷念對方的體貼與傾聽，隨著時間推移，當其中一方鼓起勇氣約出來見面，發現彼此仍單身、心中依舊留有位置時，復合的可能性就會大幅升高，這一對只要再牽起手，就會下定決心「這一次不再分開」，愛情比以前更牢不可破。

▲▼星座,複合,舊愛回頭率。（圖／取自photoAC）

第二名：雙魚座×巨蟹座，渴望重回那份安心感

雙魚與巨蟹同樣感性，分手後孤單感來得特別強烈，孤獨時他們會想起對方的好，像是生病時的照顧、低潮時的安慰，這些回憶會讓人紅了眼眶，甚至萌生想再次聽到對方聲音的衝動，一通電話、一句「沒有你不行」或「我們再試一次」，足以打動彼此的心，當雙魚與巨蟹重逢時，會更深刻地意識到「你就是我的唯一」，因此重新走回彼此身邊的機率極高。

▲▼星座,複合,舊愛回頭率。（圖／取自photoAC）

第三名：射手座×雙子座，互補的絕佳拍檔

射手與雙子的關係像是一個完美的搭檔，雙子聰明機智，能為射手的冒險與衝動提供方向與細節建議，而射手樂觀積極，總能給雙子力量，把想法付諸行動。分手後，兩人往往會懷念這段互補的日子，當回憶湧現時，其中一方可能會忍不住發封訊息或Email，這便成為重燃愛火的契機，復合後的他們，很可能比以往更加懂得珍惜彼此。

第四名是牡羊座x水瓶座，這個組合即使分手後也能維持朋友關係，當他們隨意地談論各自的煩惱和其他事情時，他們可能會發現和這個人在一起感覺更舒服，從而再次成為戀人；第五名是處女座 x天秤座。他們都無法忘記對方的體貼和體貼，所以他們同意重新在一起。第六名是獅子座x摩羯座。如果兩人有機會透過工作關係或興趣聚會見面，即使分手後，他們很可能會像什麼都沒發生過一樣繼續互動，這樣一來，他們對彼此的尊重就會恢復，他們就會想要重新在一起。

08/21 全台詐欺最新數據

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

