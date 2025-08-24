　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大漢橋賓士雙門轎跑撞橋墩！車頭變形　女駕駛頭部撕裂傷

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區昨（23）日晚間發生一起自撞車禍，52歲的羅姓女子開著賓士車行經思源路時，自稱因一時恍神，不慎撞上大漢橋上橋處的橋墩。強大撞擊力道導致車頭嚴重毀損，羅女一度受困車內，造成頭部撕裂傷、四肢擦挫傷，所幸意識清楚，自行脫困，經送往部立台北醫院救治後沒有生命危險，經調查羅女沒有酒駕，車內也無違禁品，詳細事故原因待警方調查釐清。

▼羅女開賓士車恍神自撞大漢橋墩 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼羅女開賓士車恍神自撞大漢橋墩，車頭嚴重毀損，羅女頭、四肢受傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

23日晚間9時許，新莊區思源路81號前，大漢橋的上橋處，新莊警分局獲報，指稱有民眾自撞橋墩，受困車內，警方立即派員趕赴現場。警方到場發現，一輛白色賓士雙門轎跑車頭嚴重變形，車體零件散落一地。經查，駕駛為從事服務業的羅姓女子。她向警方表示，當時正開車沿思源路快車道往板橋方向，準備去找家人，不料因一時恍神，自撞上大漢橋的橋墩。

事故造成羅女頭部撕裂傷，四肢也有多處擦挫傷，但意識清楚，沒有生命危險，經自行脫困後，送往部立台北醫院救治。經酒測值為0.00mg/L，初步排除酒駕肇事，車內也未發現違禁品，事故車輛在晚間10時53分由拖車移置排除，恢復交通順暢，詳細的肇事原因待調查。

▼羅女開賓士車恍神自撞大漢橋墩，車頭嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼羅女開賓士車恍神自撞大漢橋墩，車頭嚴重毀損，羅女頭、四肢受傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼羅女開賓士車恍神自撞大漢橋墩，車頭嚴重毀損，羅女頭、四肢受傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼羅女開賓士車恍神自撞大漢橋墩，車頭嚴重毀損，羅女頭、四肢受傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砸70萬娶18歲越南正妹　型男髮型師「當爸了」
神基因複製貼上！　Jisoo超美親姊曝光　
大罷免為何大失敗？　她點出「2原因」
16槍凶嫌「疑翻牆進高雄大學」！　谷百合驚：會釀恐慌
鬼門開！　命理師點名「5生肖」：財運發了
王鴻薇點名4綠委！　「若留任就無真正檢討敗因」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹圍漁港竄黑煙！魚產品直銷中心2F起火　消防到場灌救畫面曝

新北連鎖當歸鴨少東欠債惹禍　2店才遭潑漆…20天後大門再被撞！

瘋狂追求被打槍！桃園恐怖男趁她下班堵人　開車2度衝撞釀4傷

新北河海音樂季噁男公然尻槍！頂女大生臀部　被逮還想賴

高雄16槍命案傳凶嫌「疑翻牆進高雄大學」　谷百合驚：會釀恐慌

嘉明湖山友疑似高山症　空勤總隊「黑鷹」後送就醫

8歲童夏令營遭燙傷！家長氣炸控卸責　中原大學致歉：難辭其咎

獨／高雄「行刑式16槍奪命」權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

大漢橋賓士雙門轎跑撞橋墩！車頭變形　女駕駛頭部撕裂傷

通緝犯遭轟16槍奪命　傳半燒毀車牌成破口...關鍵真相曝

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

竹圍漁港竄黑煙！魚產品直銷中心2F起火　消防到場灌救畫面曝

新北連鎖當歸鴨少東欠債惹禍　2店才遭潑漆…20天後大門再被撞！

瘋狂追求被打槍！桃園恐怖男趁她下班堵人　開車2度衝撞釀4傷

新北河海音樂季噁男公然尻槍！頂女大生臀部　被逮還想賴

高雄16槍命案傳凶嫌「疑翻牆進高雄大學」　谷百合驚：會釀恐慌

嘉明湖山友疑似高山症　空勤總隊「黑鷹」後送就醫

8歲童夏令營遭燙傷！家長氣炸控卸責　中原大學致歉：難辭其咎

獨／高雄「行刑式16槍奪命」權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

大漢橋賓士雙門轎跑撞橋墩！車頭變形　女駕駛頭部撕裂傷

通緝犯遭轟16槍奪命　傳半燒毀車牌成破口...關鍵真相曝

竹圍漁港竄黑煙！魚產品直銷中心2F起火　消防到場灌救畫面曝

新北連鎖當歸鴨少東欠債惹禍　2店才遭潑漆…20天後大門再被撞！

加油注意！明起汽油小漲0.1元　柴油漲0.4元

強化電商平台公平競爭　中國官方拋定價規則草案

瘋狂追求被打槍！桃園恐怖男趁她下班堵人　開車2度衝撞釀4傷

宜蘭「可訂位＋寵物友善」咖啡廳！低調老宅深藏巷弄超級隱密

于卉喬上大學前赴日朝聖哈利波特！當場「激動落淚」全套戰利品曝光

神基因複製貼上！Jisoo超美親姊曝光　「被問有壓力嗎」回答灑脫

16年沒上1天班！　德國女教師靠「請病假」領走3500萬全薪

去年砸70萬娶18歲越南正妹　型男髮型師「當爸了」嗨PO喜訊！

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

社會熱門新聞

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

女看護照顧失智母　北市男深夜侵犯：我不會射在裡面

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

恐怖瞬間曝！高雄2行人站斑馬線上　遭19歲騎士撞噴

潑辣小三偷吃人夫「拍實戰片」傳染性病　嗆正宮：我白天，妳晚上

獨／金管會淪「幣想」幫兇　天道盟主謀上銬畫面曝

美籍男士林服飾店「揮刀」大鬧

2已婚師外遇鹹濕對話全都錄！　「想要我就滿足你」妻抓包氣炸

機車阿里山摔入水溝　騎士離奇失蹤

通緝犯被轟16槍慘死　又見2大懸案手法

基隆凌晨火警！5樓民宅竄火舌

高雄槍擊命案凶嫌傳翻牆進校園　谷百合驚：會釀恐慌

飛官淪共諜洩密長達5年！密語曝光

更多熱門

相關新聞

快訊／華江橋小黃自撞　車頭全毀卡汽機車分隔島

快訊／華江橋小黃自撞　車頭全毀卡汽機車分隔島

北市萬華區華江橋在21日晚上11時許，發生一台計程車在橋上發生自撞分隔島，整台車橫跨在汽車、機車道的分隔島上，所幸當時計程車上並沒有乘客，車上的計程車運將也表示無大礙，後續將由警方協助處理，並釐清肇事原因。

外送員送餐「直接砸牆上」！女客理論遭恐嚇

外送員送餐「直接砸牆上」！女客理論遭恐嚇

即／新北男騎士下坡失控　自撞路燈不治

即／新北男騎士下坡失控　自撞路燈不治

騎士忠孝橋噴飛碰撞2車亡！頭重創、腿斷肢

騎士忠孝橋噴飛碰撞2車亡！頭重創、腿斷肢

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

關鍵字：

新莊大漢橋自撞賓士

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

午後變天！　「雨最大」地區曝

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

鬼門開！　5生肖財運發了

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面