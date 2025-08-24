大漢橋賓士雙門轎跑撞橋墩！車頭變形　女駕駛頭部撕裂傷

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區昨（23）日晚間發生一起自撞車禍，52歲的羅姓女子開著賓士車行經思源路時，自稱因一時恍神，不慎撞上大漢橋上橋處的橋墩。強大撞擊力道導致車頭嚴重毀損，羅女一度受困車內，造成頭部撕裂傷、四肢擦挫傷，所幸意識清楚，自行脫困，經送往部立台北醫院救治後沒有生命危險，經調查羅女沒有酒駕，車內也無違禁品，詳細事故原因待警方調查釐清。

▼羅女開賓士車恍神自撞大漢橋墩 。（圖／記者陳以昇翻攝）

23日晚間9時許，新莊區思源路81號前，大漢橋的上橋處，新莊警分局獲報，指稱有民眾自撞橋墩，受困車內，警方立即派員趕赴現場。警方到場發現，一輛白色賓士雙門轎跑車頭嚴重變形，車體零件散落一地。經查，駕駛為從事服務業的羅姓女子。她向警方表示，當時正開車沿思源路快車道往板橋方向，準備去找家人，不料因一時恍神，自撞上大漢橋的橋墩。

事故造成羅女頭部撕裂傷，四肢也有多處擦挫傷，但意識清楚，沒有生命危險，經自行脫困後，送往部立台北醫院救治。經酒測值為0.00mg/L，初步排除酒駕肇事，車內也未發現違禁品，事故車輛在晚間10時53分由拖車移置排除，恢復交通順暢，詳細的肇事原因待調查。

▼羅女開賓士車恍神自撞大漢橋墩，車頭嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）