　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

身邊女生都談過戀愛！她好奇「為何男生容易母單」　男網友吐心聲

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO身邊的女生幾乎都有戀愛經驗。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

戀愛經驗與性別有關係嗎？近日有網友發文表示，她身邊的女性朋友，都有交過男友，但卻有不少男同學仍是母胎單身，因此她就想知道，為什麼男生會比女生還容易母單？貼文曝光後，掀起網友討論。

該名女網友在Dcard上，以「為什麼男生比女生還容易母單」為標題發文，提到她觀察過身邊的人，發現大多數的女性朋友都有談過戀愛，有些甚至從高中就有經驗；相較之下，不少男同學卻到現在仍是母單，從來沒有交往經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，讓她納悶的是，女生就算外貌條件相對普通，也往往有人追求，甚至能有好幾段戀愛經驗，至於男同學的狀況，卻是自始至終都沒有對象，為什麼男生會比女生容易母單？

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

貼文曝光後，底下男網友紛紛回應，「以我自己觀察到的，普通男生很難脫單，主要是女生通常都只對少數男生比較有興趣，普男很難被看上」、「因為男生被動跟女生被動結果是天差地遠」、「每天兩點一線，不是公司就是家裡，休息時間感覺都不夠了，也不知道怎麼和異性相處，很怕聊一聊又戳到對方雷點，造成不必要的麻煩，還是乖乖躲在山洞裡就好」。

也有女網友表示，「與其說女生有性別紅利，倒不如說是我們的文化讓很多男生從小就不懂如何和女生相處」、「現在很多女生很享受單身，不然就是花大把時間在男偶像或手遊角色老公身上，根本沒時間理真實人類」、「交友的關係吧，我所有朋友不論男女都母單」。話題引發討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾馨瑩一轉身「背殺」太驚豔！深V開到腰際「肌肉曲線超狂」
沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」
衛星照曝光！南沙群島填海造陸　「越南規模」將超越中國
台南降冰雹！「拇指大」狂砸畫面曝　民眾嘖嘖稱奇
柯建銘回應了！否認遭逼宮：總召任期1年　吳思瑤陳培瑜要慰留
她喊話柯建銘：該交棒了！　蔡其昌最佳人選
傳槍手逃進校園！　高雄大學學生炸鍋了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

身邊女生都談過戀愛！她好奇「為何男生容易母單」　男網友吐心聲

台南安定降冰雹！「拇指大」狂砸畫面曝　民眾嘖嘖稱奇

明天3地高溫再飆破37度　一周內不排除又有熱帶系統發展

公婆要她煮2餐「每月給4萬」　網細看驚不對勁：根本領老公的錢

快訊／大雷雨轟5縣市　國家警報響！台南暴雨持續2小時

冬山河溫泉泡湯設施2027年2月竣工　打造宜蘭觀光新亮點

學界第1槍！表態挺核喊「1縣市1核電廠」...雄中校長突關社群

鼎泰豐店員要收走「這空盤」… 整桌人慌了！大票共鳴：是精華

災害漫遊再惹議！中華電信罕見3聲明回擊遠傳：未經允許發佈數據

閏6月鬼門開「好兄弟更兇」？搖滾宮主點名4生肖：小心意外和疾病

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

身邊女生都談過戀愛！她好奇「為何男生容易母單」　男網友吐心聲

台南安定降冰雹！「拇指大」狂砸畫面曝　民眾嘖嘖稱奇

明天3地高溫再飆破37度　一周內不排除又有熱帶系統發展

公婆要她煮2餐「每月給4萬」　網細看驚不對勁：根本領老公的錢

快訊／大雷雨轟5縣市　國家警報響！台南暴雨持續2小時

冬山河溫泉泡湯設施2027年2月竣工　打造宜蘭觀光新亮點

學界第1槍！表態挺核喊「1縣市1核電廠」...雄中校長突關社群

鼎泰豐店員要收走「這空盤」… 整桌人慌了！大票共鳴：是精華

災害漫遊再惹議！中華電信罕見3聲明回擊遠傳：未經允許發佈數據

閏6月鬼門開「好兄弟更兇」？搖滾宮主點名4生肖：小心意外和疾病

房子過戶才知鄰牆占地0.7平方公尺！　台中男怒告前屋主求償

劍魚颱風將登陸！越南計畫撤離超過50萬人　航班取消

盧秀燕稱為產業不選國民黨主席　黃國昌：著眼市政是她承擔的決心

龍魚「眼睛動手術」　2年前奪冠「能換1套房」

細節讓空間瞬間縮水？6個錯誤做法讓房間看起來更小

身邊女生都談過戀愛！她好奇「為何男生容易母單」　男網友吐心聲

林智勝新莊終戰回憶滿滿　鋒總擁抱祝福送上行動卡拉OK　

一〇八抹茶茶廊首度插旗台南　4大開幕優惠一次看

沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」

看中孤獨死房屋「這優點」！陸投資客湧入日本掃貨出租

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

生活熱門新聞

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

鬼門開！　5生肖財運發了

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

午後變天！　「雨最大」地區曝

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

預言大罷免結局？白沙屯媽「驚人籤詩」曝

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

大罷免為何會失敗？她點出「2原因」

雄中校長發文「希望一縣市一核電廠！」

萬華地主公子落難賣肉圓　獲必比登推介

閏六月好兄弟會更兇？搖滾宮主點名4生肖要小心

更多熱門

相關新聞

僅大4個月！男友頻叫她「大媽、阿祖」結局曝網讚

僅大4個月！男友頻叫她「大媽、阿祖」結局曝網讚

一名女網友控訴指出，自己才比男友大僅僅4個月，但對方卻不停拿年紀開玩笑，稱呼自己「大媽」、「大嬸」，甚至是「阿祖」，讓她忍耐2個月後氣炸提分手。貼文曝光後，網友紛紛大讚原PO的乾脆作為：「感情教科書」、「謝謝妳讓我看到我想看的結局」。

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」！全場曝暗黑真相

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」！全場曝暗黑真相

出門約會「不想擠捷運」　一票搖頭

出門約會「不想擠捷運」　一票搖頭

《母胎單身》志受首認「無法棄權」：短暫交往勝理！公開戀情現況

《母胎單身》志受首認「無法棄權」：短暫交往勝理！公開戀情現況

防水外套是「智商稅」？ 紡織業者給答案

防水外套是「智商稅」？ 紡織業者給答案

關鍵字：

戀愛經驗交往母單母胎單身Dcard

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

鬼門開！　5生肖財運發了

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

午後變天！　「雨最大」地區曝

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面