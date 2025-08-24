身邊女生都談過戀愛！她好奇「為何男生容易母單」　男網友吐心聲

▲原PO身邊的女生幾乎都有戀愛經驗。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

戀愛經驗與性別有關係嗎？近日有網友發文表示，她身邊的女性朋友，都有交過男友，但卻有不少男同學仍是母胎單身，因此她就想知道，為什麼男生會比女生還容易母單？貼文曝光後，掀起網友討論。

該名女網友在Dcard上，以「為什麼男生比女生還容易母單」為標題發文，提到她觀察過身邊的人，發現大多數的女性朋友都有談過戀愛，有些甚至從高中就有經驗；相較之下，不少男同學卻到現在仍是母單，從來沒有交往經驗。

原PO指出，讓她納悶的是，女生就算外貌條件相對普通，也往往有人追求，甚至能有好幾段戀愛經驗，至於男同學的狀況，卻是自始至終都沒有對象，為什麼男生會比女生容易母單？

貼文曝光後，底下男網友紛紛回應，「以我自己觀察到的，普通男生很難脫單，主要是女生通常都只對少數男生比較有興趣，普男很難被看上」、「因為男生被動跟女生被動結果是天差地遠」、「每天兩點一線，不是公司就是家裡，休息時間感覺都不夠了，也不知道怎麼和異性相處，很怕聊一聊又戳到對方雷點，造成不必要的麻煩，還是乖乖躲在山洞裡就好」。

也有女網友表示，「與其說女生有性別紅利，倒不如說是我們的文化讓很多男生從小就不懂如何和女生相處」、「現在很多女生很享受單身，不然就是花大把時間在男偶像或手遊角色老公身上，根本沒時間理真實人類」、「交友的關係吧，我所有朋友不論男女都母單」。話題引發討論。