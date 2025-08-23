台中男車停科大旁「車門打開」一直沒發動　詭異躺草叢死亡

▲▼台中某科技大學外面草地驚見男屍。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方今（23日）上午7點多獲報，西屯區黎明路三段與僑大路口，驚見1名男子倒臥在分隔島上草地，明顯死亡，現場散落藥袋，無外力及打鬥痕跡，研判是身體疾病造成，救護人員獲報到場，沒有送醫，屍體旁停有1輛後車門已打開的自小客車，是死者57歲彭男所有，詳細死因已報請台中地檢署釐清死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

