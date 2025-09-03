　
國際

Google「搜尋壟斷」裁定Chrome、安卓無需分離　盤後漲逾7％

▲歐酷拉（Oculus）創辦人帕爾默•拉奇（Palmer Luckey）在推特上表示自己在Youtube網站上針對中國共產黨的留言全被刪除。（圖／路透）

▲Google壟斷案結果出爐，Chrome、安卓無需分離。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國裁定，Alphabet旗下Google必須與競爭對手共享數據以促進搜索市場競爭，同時駁回要求出售Chrome瀏覽器和剝離安卓系統的提議，裁決後Google（GOOG）盤後漲逾7％。

法官一方面要求谷歌讓出部分數據，增加搜索市場的透明度，另一方面拒絕了檢察官更為強硬的要求、出售Chrome瀏覽器或拆分安卓操作系統。谷歌的這些核心產品被認為是其壟斷地位的基石，而法官的決定則顯示出對科技產業穩定的考量與限制壟斷的糾結。

今年9月，谷歌將面對另一宗由美國司法部提起的訴訟，這次的焦點是其在線廣告技術是否構成非法壟斷。法官已初步裁定谷歌存在壟斷行為，並將在庭審中決定補救措施。谷歌的首席執行官桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）表示，公司正全力準備應對這場訴訟，這或許將成為谷歌的另一場重大考驗。

美司法部對谷歌的行動，反映出美國兩黨對科技巨頭的不滿。這場反壟斷風暴始於川普政府的第一任期，並延續至今，涵蓋Meta Platforms、亞馬遜和蘋果等公司。在裁決公佈後，市場迅速作出反應，谷歌和蘋果盤後股價分別上漲超過6%、3%，顯示出科技巨頭在壟斷爭議中的影響力仍然不容小覷。

Google

