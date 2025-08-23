郭智輝請辭　綠委：企業界個性在官場上會有一些磨合

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

賴政府啟動內閣改組，包含數發部長黃彥男、經濟部長郭智輝先後請辭。對於人事異動部分，綠委林俊憲受訪時表示，郭智輝離開內閣，可能也是企業界個性在官場上會有一些磨合，無論如何，感謝郭智輝過去努力奉獻。而黃彥男在數發部內技術層面上打下一定基礎，未來數發部長面對的最大挑戰就在，第一、跟朝野兩黨溝通取得預算支持，第二、執行打詐上要更能符合民眾期待。

林俊憲表示，郭智輝是一位成功企業家，企業家從政有其坦率跟堅持的一面，所以郭智輝過去都會成為新聞焦點，他對經濟部做了很大努力、也帶來很多新的觀念，尤其對於相關特定產業比如無人機等等，投注很大心力、整合國家隊，相信他的貢獻會持續下去。

對於數發部長辭職，林俊憲表示，這一年多來民眾最期待數發部的就是打詐，但數發部執行上有遇到先天困難，第一、預算是被在野黨砍得最慘的、直接砍掉四成以上，工作上既被要求打詐卻又不給預算，第二、民眾對於詐騙高度民怨跟憤怒，也會帶給數發部一定壓力。

林俊憲認為，過去一年多來，黃彥男部長非常辛苦，至少在數發部內技術層面上打下一定基礎，未來數發部長面對的最大挑戰就在這，第一、跟朝野兩黨溝通取得預算支持，第二、執行打詐上要更能符合民眾期待。

