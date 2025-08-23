　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝請辭　綠委：企業界個性在官場上會有一些磨合

▲▼內閣異動已成定局，被外界點名極度不適任的經濟部長郭智輝在立法院被媒體堵訪時，並未對個人去留發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

賴政府啟動內閣改組，包含數發部長黃彥男、經濟部長郭智輝先後請辭。對於人事異動部分，綠委林俊憲受訪時表示，郭智輝離開內閣，可能也是企業界個性在官場上會有一些磨合，無論如何，感謝郭智輝過去努力奉獻。而黃彥男在數發部內技術層面上打下一定基礎，未來數發部長面對的最大挑戰就在，第一、跟朝野兩黨溝通取得預算支持，第二、執行打詐上要更能符合民眾期待。

林俊憲表示，郭智輝是一位成功企業家，企業家從政有其坦率跟堅持的一面，所以郭智輝過去都會成為新聞焦點，他對經濟部做了很大努力、也帶來很多新的觀念，尤其對於相關特定產業比如無人機等等，投注很大心力、整合國家隊，相信他的貢獻會持續下去。

林俊憲指出，郭智輝離開內閣，可能也是企業界個性在官場上會有一些磨合，無論如何，感謝郭智輝過去努力奉獻。

對於數發部長辭職，林俊憲表示，這一年多來民眾最期待數發部的就是打詐，但數發部執行上有遇到先天困難，第一、預算是被在野黨砍得最慘的、直接砍掉四成以上，工作上既被要求打詐卻又不給預算，第二、民眾對於詐騙高度民怨跟憤怒，也會帶給數發部一定壓力。

林俊憲認為，過去一年多來，黃彥男部長非常辛苦，至少在數發部內技術層面上打下一定基礎，未來數發部長面對的最大挑戰就在這，第一、跟朝野兩黨溝通取得預算支持，第二、執行打詐上要更能符合民眾期待。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
只差2天過生日！好萊塢美魔女「罹罕見癌症」病逝
快訊／台中市府旁企業大樓墜樓　女子倒臥車道當場死亡
快訊／台中驚傳投開票所人員車禍　急送醫院
快訊／台灣大道嚴重車禍！20歲騎士撞BMW　無呼吸心跳
快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝
金融女主管頭痛炸裂「止痛藥也沒效」　醫示警3狀況應就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

核三延役公投金門投票冷清　陳玉珍：投票率恐不到兩成

台南市長黃偉哲一早現身搶頭香　呼籲選民踴躍出門投票

郭智輝請辭　綠委：企業界個性在官場上會有一些磨合

38萬小學生用抖音　監院指「危害兒少、威脅國安」促政府管制TikTok

823罷免　藍委游顥還沒8點就到！完成投票曝心聲

823罷免、核三延役公投今登場！　一次看懂6大投票禁令

對普發現金態度反覆！林濁水嘆「卓榮泰成替死鬼」：非大換血不可

郭智輝請辭　卓榮泰尊重：感謝為台灣擘畫政策願景

快訊／吃屎哥又來！羅明才反罷選前之夜鬧場「朝舞台撒冥紙」

教育部長鄭英耀2度向卓榮泰請辭　賴清德親自致電慰留

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

【泰格與雪兒】抓包閨密

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

核三延役公投金門投票冷清　陳玉珍：投票率恐不到兩成

台南市長黃偉哲一早現身搶頭香　呼籲選民踴躍出門投票

郭智輝請辭　綠委：企業界個性在官場上會有一些磨合

38萬小學生用抖音　監院指「危害兒少、威脅國安」促政府管制TikTok

823罷免　藍委游顥還沒8點就到！完成投票曝心聲

823罷免、核三延役公投今登場！　一次看懂6大投票禁令

對普發現金態度反覆！林濁水嘆「卓榮泰成替死鬼」：非大換血不可

郭智輝請辭　卓榮泰尊重：感謝為台灣擘畫政策願景

快訊／吃屎哥又來！羅明才反罷選前之夜鬧場「朝舞台撒冥紙」

教育部長鄭英耀2度向卓榮泰請辭　賴清德親自致電慰留

新興毒品7年暴增10倍「客運駕駛尿檢未涵蓋」 公路局評估納檢

抽到上上籤工作「準時上下班、同事人超好」！妹子1原因想離職

核三延役公投金門投票冷清　陳玉珍：投票率恐不到兩成

素顏像30上妝變20！阿姨感→少女感的5個顯嫩化妝小心機

通緝犯遛狗被開16槍「慘死家門口」　家屬低調悲痛招魂

Lyn宣布斬斷11年婚姻！　網翻男方黑歷史：當初還拚命護航

快訊／台中市府旁企業大樓傳墜樓　女子倒臥車道當場死亡

台南市長黃偉哲一早現身搶頭香　呼籲選民踴躍出門投票

快訊／國1仁德段貨車突起火！燒到剩骨架　「紫爆」回堵5K

2成照服員曾被患者攻擊　學者憂：長照人力流失更嚴峻

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

政治熱門新聞

823罷免、公投今登場　6大禁令一次看

林濁水轟普發現金亂象　指卓榮泰成替死鬼

郭智輝請辭　卓榮泰尊重：感謝為台灣擘畫政策願景

吃屎哥又來！選前之夜鬧場撒冥紙

教育部長鄭英耀2度請辭　賴清德致電慰留

內閣改組啟動　龔明鑫轉任經濟部長、張惇涵接行政院秘書長

藍委要廢陸委會　梁文傑：我們不會矇著眼

黃偉哲地震貼文「去死」　市府：翻譯搞烏龍

公投之夜催核三重啟同意票　黃國昌：重要公共政策要由人民做主

軍人加薪行政院提釋憲　賴清德：若合憲將追溯補齊

FB、IG災情大量帳號「無預警停權」　綠委批數發部當自己總機

軍人待遇條例、警察人員人事條例　行政院聲請釋憲及暫時處分

綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜曝真相：新北怎有多餘的錢？

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

更多熱門

相關新聞

林濁水轟普發現金亂象　指卓榮泰成替死鬼

林濁水轟普發現金亂象　指卓榮泰成替死鬼

立法院22日朝野無異議通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案逕付二讀，內容納入全民普發現金1萬元，預算上限也從5450億元調高至5900億元，最快本月底完成三讀。此舉意味行政院必須執行普發，但行政院長卓榮泰先前多次對此表態反覆，引發各界批評。

反思館長現象？　對兩岸交流的示範效應及其侷限

反思館長現象？　對兩岸交流的示範效應及其侷限

郭智輝請辭　卓榮泰尊重：感謝為台灣擘畫政策願景

郭智輝請辭　卓榮泰尊重：感謝為台灣擘畫政策願景

傳衛福部次長將扶正　呂建德否認：沒接受任何徵詢

傳衛福部次長將扶正　呂建德否認：沒接受任何徵詢

教育部長鄭英耀2度請辭　賴清德致電慰留

教育部長鄭英耀2度請辭　賴清德致電慰留

關鍵字：

經濟部內閣改組數發部辭職林俊憲民進黨賴清德黃彥男郭智輝

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生慘遭淫僧下手

823罷免、公投今登場　6大禁令一次看

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

先看到兔子還是鴨子？

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆

全台破38℃！劍魚颱風今上午生成

更多

最夯影音

更多

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面