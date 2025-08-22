Costco買酒喝完喊「頭痛」要求退貨！　奧客超慘下場曝

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）以「100％滿意保證」聞名，提供會員高度彈性的退貨機制，甚至不必收據即可退款。不過，這樣的制度雖然便利，也讓部分消費者有機可乘。近日就有員工爆料，曾遇過會員拿著喝光的酒瓶要求退貨，理由竟是「喝了頭痛」，最終下場慘遭撤銷會員資格。

根據外媒《Food Republic》報導，Costco的退貨政策在零售業相當獨特。除部分商品如電子產品需在90天內退貨外，大多數商品幾乎沒有時間限制。會員卡完整紀錄消費明細，讓退貨流程簡單便利，也因此受到顧客讚賞。而有些人卻濫用這項政策。

一名Costco員工在Reddit分享荒唐案例，指出除了有人退回已空的酒瓶，還曾有人將使用長達10年的床墊退貨。該員工直言，「如果你做出明顯濫用的退貨，我們會很樂意退錢，但同時取消你的會員資格。」

事實上，Costco官網「會員權益與條款」已明確規定，公司有權隨時、無理由終止任何會員資格。雖然實際撤銷會員並不常見，但若會員長期、大量或明顯不合理地退貨，就可能被視為濫用，並因此失去購物權益。

報導指出，Costco並未明確定義什麼行為屬於「濫用」，因此成為一個灰色地帶。最終判斷往往取決於門市員工與管理層，他們會透過會員卡檢視退貨紀錄，偶爾退貨通常不會被追究，但若持續以奇怪理由退貨，就可能引來「終止會員」的結果。

專家提醒，Costco的退貨政策建立在「信任」與「誠意」上，若消費者濫用，短期看似占便宜，長遠來說卻可能付出失去會員資格的代價，甚至影響個人信用與購物便利。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

