旅日買當地保險划算？　專家：國內先買張打底才安全

▲日本觀光廳攜手保險業者推出「日本旅遊保險」，但專家仍提醒，先在台灣買好保單才安全。（圖片來源／pxhere.com）

圖文／鏡週刊

日本是國人最常旅行的國家，針對觀光客入境日本，日本觀光廳也與保險業者合作，推出「日本旅遊保險」，在當地因為意外、疾病就醫能獲得100％理賠，保額上限是1,000萬日圓（折合台幣210萬元），被網友推爆。不過保險專家表示，到當地不見得能如自己預定計劃買到保險，建議先在國內買好旅平險當打底才安全。

網友在社群媒體分享太太在沖繩旅遊時突然腦出血，治療再加上自費醫療班機返台，燒掉台幣200萬以上。不少網友表示入境日本時可以買日本政府推出的「日本旅遊保險」，旅行在31天以內發生意外、疾病就醫能全額理賠，保額最高1,000萬日幣，看似CP值高，且不必代墊費用，但保險專家仍提醒，海外旅遊狀況多，建議在國內先投保旅平險，到當地買的旅遊保險當加分用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本觀光廳與東京海上日動推出的「日本旅遊保險」，保險主要針對在日本停留不超過31天的外籍旅客，必須入境日本後才能購買，在當地只要受傷、生病就醫，包含醫藥費、住院費、手術費甚至是醫療專機費用，都可以全額理賠，理賠上限為1,000萬日圓，且由保險公司與醫院結帳，保戶無需代墊費用。專家提出3大理由，國內先投保旅平險較安心。

1、早買早安心，避免保險空窗期

捷安達保經董事長吳鴻麟表示，當地政府推出的旅遊保險當然可以買，一般旅行平安險的受理，通常會有起保時間的限制，例如要需要2至3小時生效，若參加團體旅遊的話，通常下飛機就開始安排行程，所以不見得有時間再去做投保的安排，就會出現投保的空窗期。

2、國內旅平險，保障範圍廣

另外，日本當地投保的保單，主要保障在意外身故、或意外後疾病醫療的保障，然而若是旅遊不便險，包括護照、行李遺失等，民眾海外旅遊常碰到的保障內容，就不會列入保障範圍內，如果在台灣沒有先投保，就會欠缺。

3、理賠手續，跨國申請好複雜

吳鴻麟表示，買當地旅平險，也要考慮最重要的事故後理賠申請手續的問題。他強調，往往這些理賠申請可能要回到台灣之後才進行，或者由家人提出申請，在跨國申請作業上也會比較麻煩和複雜。

此外，由於日本當地保險是直接與醫院結帳，保戶有可能拿不到收據，因此也無法再申請自己的商業保險、健保、或是旅平險的理賠。

有豐富理賠經驗的保險講師鄭正一表示，由於日本旅遊保險沒有限定投保年齡，但國內許多旅平險都限定最高投保年齡是80或85歲，他認為對於國內買不到旅平險的長輩們，抵達當地後就建議購買，至少有基本醫療保障。



更多鏡週刊報導

旅平險這樣保安心1／旅日腦出血開顱＋專機送回台燒掉200萬 壽險這項「免費」服務保戶先用

旅平險這樣保安心2／3家壽險公司保單註明「醫療專機」 實物給付不怕花大錢

買對旅平險3／旅平險不是網路買一買就能賠 3關鍵要搞懂