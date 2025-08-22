　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅日買當地保險划算？　專家：國內先買張打底才安全

日本觀光廳攜手保險業者推出「日本旅遊保險」，但專家仍提醒，先在台灣買好保單才安全。（圖片來源：pxhere.com）

▲日本觀光廳攜手保險業者推出「日本旅遊保險」，但專家仍提醒，先在台灣買好保單才安全。（圖片來源／pxhere.com）

圖文／鏡週刊

日本是國人最常旅行的國家，針對觀光客入境日本，日本觀光廳也與保險業者合作，推出「日本旅遊保險」，在當地因為意外、疾病就醫能獲得100％理賠，保額上限是1,000萬日圓（折合台幣210萬元），被網友推爆。不過保險專家表示，到當地不見得能如自己預定計劃買到保險，建議先在國內買好旅平險當打底才安全。

網友在社群媒體分享太太在沖繩旅遊時突然腦出血，治療再加上自費醫療班機返台，燒掉台幣200萬以上。不少網友表示入境日本時可以買日本政府推出的「日本旅遊保險」，旅行在31天以內發生意外、疾病就醫能全額理賠，保額最高1,000萬日幣，看似CP值高，且不必代墊費用，但保險專家仍提醒，海外旅遊狀況多，建議在國內先投保旅平險，到當地買的旅遊保險當加分用。

日本觀光廳與東京海上日動推出的「日本旅遊保險」，保險主要針對在日本停留不超過31天的外籍旅客，必須入境日本後才能購買，在當地只要受傷、生病就醫，包含醫藥費、住院費、手術費甚至是醫療專機費用，都可以全額理賠，理賠上限為1,000萬日圓，且由保險公司與醫院結帳，保戶無需代墊費用。專家提出3大理由，國內先投保旅平險較安心。

1、早買早安心，避免保險空窗期

捷安達保經董事長吳鴻麟表示，當地政府推出的旅遊保險當然可以買，一般旅行平安險的受理，通常會有起保時間的限制，例如要需要2至3小時生效，若參加團體旅遊的話，通常下飛機就開始安排行程，所以不見得有時間再去做投保的安排，就會出現投保的空窗期。

2、國內旅平險，保障範圍廣

另外，日本當地投保的保單，主要保障在意外身故、或意外後疾病醫療的保障，然而若是旅遊不便險，包括護照、行李遺失等，民眾海外旅遊常碰到的保障內容，就不會列入保障範圍內，如果在台灣沒有先投保，就會欠缺。

3、理賠手續，跨國申請好複雜

吳鴻麟表示，買當地旅平險，也要考慮最重要的事故後理賠申請手續的問題。他強調，往往這些理賠申請可能要回到台灣之後才進行，或者由家人提出申請，在跨國申請作業上也會比較麻煩和複雜。

此外，由於日本當地保險是直接與醫院結帳，保戶有可能拿不到收據，因此也無法再申請自己的商業保險、健保、或是旅平險的理賠。

有豐富理賠經驗的保險講師鄭正一表示，由於日本旅遊保險沒有限定投保年齡，但國內許多旅平險都限定最高投保年齡是80或85歲，他認為對於國內買不到旅平險的長輩們，抵達當地後就建議購買，至少有基本醫療保障。


08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

粿粿、范姜彥豐同天發文！　瘋傳婚變1個月零互動
快訊／家門前蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍
8歲女車禍腦死！母翻出「媽咪我愛妳」...揪心求真相
快訊／找到槍手BMW！　已被燒爛
金正恩哭了！　公開向士兵遺屬道歉
快訊／重大事故！黃河特大橋「繩索斷裂」　7死9失聯
民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

旅日買當地保險划算？　專家：國內先買張打底才安全

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

快訊／南美洲發生規模8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

今晚鬼門開！遇到好兄弟怎辦　快唸「三種聖號」神明護體

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

館長公布抖音帳號　粉絲一夜飆破2.7萬

劍魚颱風明起有機會生成！　最新路徑曝光

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

