新北男載2通緝犯遇檢急衝落跑　警掏槍攔截再搜出喪屍煙彈

▲張男載著遭通緝的蔡男及曾男，警員拔槍攔下搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子，駕駛租賃車於中山路二段停等紅燈，巡邏警員發現，駕駛男子並未繫上安全帶，立即示意攔查，但男子卻加速沿途闖紅燈，最後開上台64線快速道路逃逸；1小時後警方在中山、員山路口發現該車，立即包圍攔查，在車上發現毒品喪屍菸彈，另車上2名乘客皆為通緝犯。

據了解，駕駛租賃車的33歲張姓男子，前天（19日）凌晨2時許，開車載著違反家暴防治法的31歲蔡男，以及詐欺、妨害秩序通緝的28歲曾男，在中和中山路二段一帶閒晃。在停等橋和、健康路口紅綠燈時，巡邏警員經過，發現車窗大開又傳來陣陣異味，又看到張男未繫安全帶，立即示意張男靠邊停車。

▲巡邏警員發現張男未繫安全帶，示意停車受檢。（圖／記者陸運陞翻攝）

但張男卻在燈號轉換後，轉進橋和路就加速逃逸，尾隨的警員發現張男沿途闖紅燈，最後衝上台64線，擔心影響其他用路人安全，便放棄繼續尾隨。1小時後警方調閱監視器，發現張男又跑回中和員山路一帶，立即前往攔查。警員擋住張男去路，掏槍喝令所有人不准動，張男及蔡男、曾男等人才乖乖配合下車。

警方查詢身分後，發現蔡男為家庭暴力防治法通緝，曾男為詐欺、妨害秩序通緝，附帶搜索時在車上發現依託咪酯煙彈2顆及主機2台，但3人都否認所有；警詢後將3人依毒品罪移送新北地檢署偵辦，而蔡男、曾男通緝部分，分別解送台北地檢署歸案，另待驗尿結果，進一步釐清張男是否涉及毒駕。

▲警員發現張男，立即掏槍喝令下車。（圖／記者陸運陞翻攝）