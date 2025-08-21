　
生活

北市內湖、信義熱飆38.1度　6縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對6縣市發布高溫警示，因各地天氣高溫炎熱，今（21）日白天台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、台中市、彰化縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。

根據氣象署觀測，今日最高溫在北市內湖以及信義，中午熱飆38.1度。另外，新北三峽、山佳也有36.5度。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)
影響時間：21日白天
＊高溫橙色36燈號：台北市
＊高溫黃色燈號：新北市、台中市、彰化縣、台南市、屏東縣

▲▼高溫警示 。（圖／氣象署）

▲氣象署高溫警示地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日太平洋高壓增強，水氣稍減，各地為多雲到晴，午後在熱力作用下，西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中各地山區仍有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，東半部高溫約31至33度，西半部高溫可達34、35度，尤其台北市及中南部近山區有局部36度左右或以上高溫發生的機率。

資料來源：氣象署

北市內湖、信義熱飆38.1度　6縣市「高溫警示」

