大陸 大陸焦點 特派現場

香港、澳門在北京設立首座「港澳青少年愛國主義教育基地」

▲▼香港、澳門在北京設立首座「港澳青少年愛國主義教育基地」。（圖／翻攝香港政府）

▲香港政務司司長陳國基。（圖／翻攝香港政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港、澳門政府在大陸設立的第一座「港澳青少年愛國主義教育基地」21日上午舉行設立儀式。香港政務司司長陳國基在致詞時表示，愛國主義教育基地將成為加深港澳青少年家國情懷、國家歷史認知，以及提升愛國精神的重要平台。

第一座「港澳青少年愛國主義教育基地」設立於北京盧溝橋旁的中國人民抗日戰爭紀念館。陳國基提到，在中國人民抗戰勝利80周年之際，於此地設立基地，別具意義。

陳國基說，愛國主義教育基地，將成為加深港澳青少年家國情懷、國家歷史認知，以及提升愛國精神的重要平台，對培育心繫祖國、肩負使命的新世代意義深遠。

陳國基強調，內地和香港血濃於水、血脈相連，在抗戰期間不分地域，攜手為民族前途命運而奮戰。

陳國基指出，在艱苦漫長的抗戰中，包括香港民眾在內的全體中華兒女，在強大的民族意志和愛國精神，為民族、為祖國、為正義而戰，以血肉之軀抗爭，成功捍衞了祖國的山河、民族的尊嚴，「中國人民向世界展示了天下興亡、匹夫有責的愛國情懷和民族氣節。」

陳國基說，抗戰歷史是最生動的愛國主義教材，「我深信並期盼，每一個到訪中國人民抗日戰爭紀念館以及未來更多港澳青少年愛國主義教育基地的香港青年、學生、教師們，都能實地體驗這種愛國情懷的覺醒，並從中汲取為中華民族偉大復興奮鬥的力量。」

陳國基還說，他期待未來在全國發展更多愛國教育資源，讓更多港澳青年透過實地研學與民心交融，加深民族認同和國家認同，全面理解國家的歷史與發展成就，攜手共創祖國輝煌未來。

