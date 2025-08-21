全家新推「香蕉火龍果牛奶」！水果系飲料甜點新品一次看





記者林育綾／綜合報導

香蕉控、水果系愛好者把握！全家便利商店挺國產香蕉，推出香蕉牛奶酷繽沙、無敵霜沙、Let’s Tea「香蕉火龍果牛奶」等新品，同時有履歷珍珠芭樂、聖女小番茄、富士蘋果等即食切片盒裝水果，全品項搭配香蕉再省5元。此波也上市加州綠無籽葡萄，minimore 甜點同步推出綠葡萄大福。

●香蕉消暑飲品



全家攜手農業部農糧署及香蕉策略聯盟，今年6月底起陸續以「香蕉積分趣」APP活動，研發推出「一根 QQ 蕉」香蕉造型蛋糕；即日起再推出夏季吸睛新品Let’s Tea「香蕉火龍果牛奶」，嚴選熟成黃金香蕉、紅肉火龍果，融合醇厚奶香，天然無負擔，原價65元，9月2日前嚐鮮價59元。



香蕉消暑飲品也同步登場，新品「香蕉牛奶酷繽沙」、「香蕉咖啡酷繽沙」以自然熟成香蕉的甜香為基底，綿密沁涼、果香濃厚，可依喜好選擇加入牛奶，或結合咖啡。酷繽沙原價65元，嚐鮮價59元。想犒賞自己，還能升級加上三圈半霜淇淋，成為奢華「無敵霜沙」，原價114元，優惠價89元。

●水果+香蕉省5元

愛吃新鮮水果也有優惠，全家推出「全民吃水果」，砂糖橘、奇異果、富士蘋果、聖女小番茄到綜合水果切盤，多達20款即食截切水果，任一款只要搭配香蕉就可再省5元。

●綠無籽葡萄、水果甜點新品上市

另外，美國加州葡萄產季到來，即日起至9月16日在全家4300間店舖也吃得到產地直送的鮮甜滋味，同步推出「美國加州葡萄季集章趣」，活動期間購買超過10款加州葡萄品項任一款，即可於APP集章，集滿3章即可免費兌換加州綠無籽葡萄一袋，數量有限、送完為止。

甜點品牌「minimore」再推果真系列新作「綠葡萄大福」，以新鮮綠葡萄裹入甜而不膩的白豆沙Q彈麻糬，橫切剖面宛如綠寶石般晶瑩透亮，果肉映襯雪白外皮，售價45元。即日起凡購買全家指定Let's Café 中杯以上咖啡品項，搭配minimore 任一甜點，即享「甜點半價」優惠。

同步推出3款甜甜圈新品「草莓甜心Q堤」、「橙香優格Q堤」、「黑可可歐菲娜」，使用日本直輸麵粉，並透過超商獨家甜甜圈專線，精準掌控油炸溫度與時間，造就Q彈迷人口感，再結合草莓風味、優格風味、可可淋醬，層次更添風味，9月2日前指定甜甜圈系列商品「任選二件79折」，讓甜點控一次滿足。

●水果禮盒



全家FamiPort 型錄預購也推出多款水果禮盒，2件95折、3件92折。亮點商品包含有「王者之梨」美譽的福和「寶島甘露梨6粒禮盒」售價1299元；東勢區農會「總統梨6粒禮盒」售價1280元；果肉如紅寶石般的「澳洲血橙卡拉卡拉禮盒」等。

★7-ELEVEN 芒果慕斯霜淇淋

7-ELEVEN 看準消暑商機，酷聖霜霜淇淋推出全新口味「芒果慕斯霜淇淋」，選用時令的愛文芒果，搭配獨特奶香基底，融合果香與奶韻。即日起至9月16日，每周五六日，憑icash2.0、icash Pay支付，可享「第二件半價」優惠。

另外，7-11思樂冰新口味「可爾必思思樂冰」預計8月20日上市，此為可爾必思品牌首次推出思樂冰品項，獨家原料添加可爾必思發酵乳，帶來清爽酸甜、冰沙氣泡爽感。

8月20日起至9月2日在7-11「飲料抽抽樂」活動，思樂冰任兩件抽抽樂「最低0元起」。9月3日至9月16日期間，每逢周末五六日，思樂冰全品項、全口味「第二杯7折」。