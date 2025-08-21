　
台灣「1私校」輾壓清大陽明交大！畢業起薪6.6萬　最賺4科系出爐

▲▼台灣大學貴為國內第一學府，周邊不少社區為高總價住宅。（圖／記者賴志昶攝）

▲「2026全球最佳大學」台大全球排名第248名、亞洲國家排名第55、台灣排名第1。（圖／記者賴志昶攝）

文／翁申霖／今周刊

2026全球最佳大學排名出爐！據了解，包含台清交成在內，台灣一共有9間大學上榜前1000名，值得注意的是，國內一間私校排名竟輾壓清華大學、成功大學、陽明交大等頂尖名校，且該私校的薪資前景也十分看好，平均起薪來到6萬6千元。《今周刊》本文就帶讀者一次瞭解這間正快速崛起的私立大學。

2026全球最佳大學排名

《美國新聞與世界報告》（U.S. News & World Report）公布最新「2026全球最佳大學」排名，一共涵蓋全球104個國家、2251所大學；其中，台灣有9間大學入榜前1000名。

據了解，全球最佳大學的評鑑依據，是以多項指標進行評比，如全球研究聲譽、區域研究聲譽、出版、會議、圖書、論文總引用次數、引用影響力等，提供全球學生了解本國以外的高等教育參考指標。

全球最佳大學前5名是由哪些名校拿下？根據報告顯示，前3名全由美國的大學通包，分別為哈佛大學（Harvard University）、麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology, MIT）、史丹佛大學（Stanford University）。

第4、5名則由英國大學拿下，分別為牛津大學（University of Oxford）及劍橋大學（University of Cambridge）。

「2026全球最佳大學」前十名一覽

1．哈佛大學 Harvard University

2．麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology (MIT)

3．史丹佛大學 Stanford University

4．牛津大學 University of Oxford

5．劍橋大學 University of Cambridge

6．加利福尼亞大學柏克萊分校 University of California Berkeley

7．倫敦大學學院 University College London

8．華盛頓大學 University of Washington Seattle

9．耶魯大學 Yale Universit

10．哥倫比亞大學 Columbia University

台灣9所大學上榜
1私校當黑馬超車頂校

值得留意的是，在最新「2026全球最佳大學」排名中，台灣一共有9所大學名列榜上，國立台灣大學自然不負眾望居全台之冠，排名第248名。

出乎意料的是，排名位居全台第二的並非是外界眼中的頂大名校，而是私立中國醫藥大學（China Medical University Taiwan），排名第314名。

「2026全球最佳大學」台灣9所大學一覽

1．國立臺灣大學（全球排名第248名、亞洲國家排名第55、台灣排名第1）

2．私立中國醫藥大學（全球排名第314名、亞洲國家排名第75、台灣排名第2）

3．國立清華大學（全球排名第506名、亞洲國家排名第133、台灣排名第3）

4．國立成功大學（全球排名第620名）

5．國立陽明交通大學（全球排名第625名）

6．私立亞洲大學（全球排名第703名）

7．國立臺北科技大學（全球排名第891名）

8．國立臺灣師範大學（全球排名第930名）

9．私立臺北醫學大學（全球排名第937名）

中國醫藥大學實力竄升
就業出路網路聲量「私校第1」

據悉，中國醫藥大學在1958年創辦，前身名為中國醫藥學院，是台灣第一間中醫藥學的醫學院，自2003年起升格為中國醫藥大學。近年來，中國醫藥大學逐漸發展成為全國最具中、西醫藥學整合特色，以及基礎與臨床整合的頂尖醫藥大學。

剖析「2026全球最佳大學」具體指標細項，其中，以工程相關課程（如醫學工程、航太工程、機械工程、電機工程、土木工程等）來說，中國醫藥大學在排行中名列第125名（共1501名），而生物細胞、內分泌與代謝、腫瘤、公共衛生、食品科技與技術、藥理學與毒理學、傳染病等研究和課程，也在各排行榜上擠進前300名，表現相當亮眼。

另外，根據《網路溫度計DailyView》日前發布的「全台大學就業出路十大口碑榜」中，中國醫藥大學就業出路網路聲量排名第10，不僅是首度衝進前10名，更拿下私校冠軍。

中國醫藥大學「校友薪資指標」
畢業起薪就破6.6萬

連2年發表《大學品牌力》調查的104人力銀行，在今（2025）年2月也發布了2025大學品牌力最新報告，104會依據各校10大指標表現進行排名。

10大指標分別為職務能力、未來能力、產學力、學群力、知名度、研發力、校友薪資、性格優勢、碩士論文力、國際力。

其，「校友薪資」指標方面，今年共有7所大學併列第一，除了成功大學之外，還有政治大、陽明交大、台大、台科大、中國醫藥大學、北醫大等6所，而中國醫藥大學、北醫大更是唯二進榜的私立大學。

從104釋出的「113年畢業生流向調查」顯示，中國醫藥大學學生就業平均起薪約 6.6萬元，而畢業滿3年後的薪資可到7.3萬元，起薪相當不錯，且整體薪資隨年資累計有略微提升的趨勢；而起薪較高的科系包括藥學系、職業安全與衛生學系、護理學系、醫學檢驗生物技術學系。

針對「2026全球最佳大學」排名，中國醫藥大學校方分析，中醫大除了學術研究表現十分突出，平均教授論文引用次數達99.9分，逼近滿分100分，堪比世界排名前10大學校，表現為全台之冠；其次則是國際研究網絡的評比達到75.9分，儘管和世界前10名仍有差距，但表現同樣也是全台所有大學之冠。


【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

