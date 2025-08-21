　
大陸 大陸焦點 特派現場

送餐遇到愛情！外送員勇喊「I love you」　5個月抱回洋太太

瀋陽一名外送員送餐邂逅美籍女教師，僅戀愛5個月就閃婚。（示意圖，取自Pexels）

▲外送員送餐邂逅美籍女教師，僅戀愛5個月就閃婚。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

大陸遼寧瀋陽一名27歲外送員劉浩，因一次送餐邂逅美籍教師漢娜，展開一段浪漫的跨國戀曲。兩人雖然語言不通，卻因一句「I love you」擦出火花，從相識到決定共結連理僅花了短短5個月，讓網友直呼根本是偶像劇情節。

綜合陸媒報導，劉浩表示，自己來自遼寧撫順，已跑外送快5年。去年11月，他在一次送餐途中，遇見來自美國亞拉巴馬州的幼兒園教師漢娜。兩人在電梯裡四目相交，他脫口而出「hello，I love you」，沒想到對方竟也回應「I love you」。就這樣，他們透過外送平台聊天，並互加微信，感情迅速升溫。

兩人認識一週後便確立戀愛關係。當時寒冬刺骨，漢娜常陪著劉浩在街頭奔波送餐，給予實質支持與陪伴。劉浩回憶，今年1月他買下鑽戒成功求婚，3月兩人在老家撫順舉辦婚禮。劉浩透露，漢娜性格體貼，不僅沒要求房子、車子或聘金，還與他父母相處融洽，讓他覺得特別幸運。

今年6月劉浩生日，夫妻倆一同前往重慶旅遊，在南山最高峰共度浪漫時光，劉浩直言「那一刻特別幸福」。目前兩人主要靠翻譯軟體溝通，也會互相學習語言，漢娜每天背5句中文，劉浩則努力學5個英文單字。未來，他計劃陪妻子返美探望家人，但兩人更希望長期留在大陸生活。


