台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線

▲陽明交大研究顯示，台灣中文中的「ㄣ」與「ㄥ」正逐漸發生合併現象。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾曾因「口齒不清」或「ㄣㄥ不分」而感到困擾。但陽明交通大學今（20日）最新研究顯示，台灣中文中的「ㄣ」與「ㄥ」正逐漸發生合併現象，大家日常說話時已不太會刻意區分這兩個尾音，且合併方向有脈絡可循，建議民眾別急著懷疑自己，顯示民眾可能正處於語言演化的浪頭或最前線。

陽明交大外國語文學系教授盧郁安和台大語言所副教授邱振豪，使用超音波技術、聲學以及聽覺感知實驗，觀察說話者在發「音」（ㄣ）、「英」（ㄥ）、「深」（ㄣ）、「生」（ㄥ）等字時的舌頭姿態，結果發現就算特別加重語氣，台灣華語使用者的舌頭位置依然沒有顯著差異。也就是說，大家日常說話時，已經不太會刻意區分這兩個尾音。

▲盧郁安教授(右)與邱振豪副教授(左)研究發現，台灣中文中的「ㄣ」與「ㄥ」真的正在逐漸發生合併現象。（圖／陽明交大提供）

盧郁安以「音」（ㄣ）和「英」（ㄥ）為例。研究指出，在前面的母音為「ㄧ」時，舌尖的ㄣ傾向往舌根移動，與ㄥ合併，且合併情況很普遍，所以台灣華語使用者聽到ㄥ時，因為有可能對應到ㄣ和ㄥ，導致判斷正確率下降，但聽到ㄣ時，聽覺感知正確率就大大提高。

但如果以「深」（ㄣ）和「生」（ㄥ）為例，研究顯示，超音波結果顯示合併的方向是從舌根ㄥ移動到舌尖ㄣ，而這個方向性也導致聽到「深」（ㄣ）時的判斷正確率下降，而聽到「生」（ㄥ）的正確率就上升。

盧郁安指出，研究表示，越來越多台灣民眾可能不再靠舌位區分，而是轉而根據母音鼻化程度來分辨ㄣ和ㄥ。說話者雖然在發音時，已經出現用鼻化程度來區分的傾向，但聽話者仍主要依靠傳統的舌位線索來理解語音。這代表說與聽之間，其實存在一種認知落差，也意謂著語音變化腳步正在你我身邊悄悄展開。所以民眾若「ㄣ、ㄥ」不分時，別太糾結，說不定是因為早就走在語言變化的最前線。

▲研究團隊使用超音波技術、聲學以及聽覺感知實驗，觀察說話者在發「音」(ㄣ)、「英」(ㄥ)、「深」(ㄣ)、「生」(ㄥ)等字時的舌頭姿態象。（圖／陽明交大提供）