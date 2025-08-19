不滿他對川普「說教」？　義大利總理「狂翻白眼」又搶鏡

圖文／鏡週刊

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日造訪白宮，與美國總統川普（Donald Trump）會談，德國、法國、英國、義大利、芬蘭，以及歐盟與北約領袖共同出席，聚焦戰爭與和平議題。期間，義大利總理喬治亞梅洛尼（Giorgia Meloni）被捕捉到翻白眼畫面，掀起網路熱議。

根據X影片，當德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）強調「必須先達成停火，才能展開談判」時，坐在他旁邊的梅洛尼當場翻起幾個白眼，顯得極度不耐煩。

▲ 梅洛尼（中）在梅爾茨（右）發言時翻了幾個白眼。（翻攝X@EricLDaugh）

《佛羅里達之聲》（Florida's Voice）新聞副總監艾瑞克道（Eric Daugh）在X分享影片表示，梅洛尼的反應「太經典了」，當梅爾茨在對川普「說教」、要求川普應該跟普丁達成停火協議時，梅洛尼就是「一直不停翻白眼」。因為梅洛尼顯然傾向支持川普的立場，也就是直接推動全面和平協議，而非先停火。

川普也在第一時間駁斥梅爾茨，聲稱自己「從未依靠停火來解決衝突」，更重申，要以直接的和平協議結束戰爭。梅洛尼的反應無疑強化了她與川普的外交契合度。

事實上，這並非梅洛尼第一次因「翻白眼」登上新聞版面，今年6月G7峰會期間，她因不滿法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的低語動作而翻白眼，被視為對「全球主義精英」的不屑。而在2024年北約峰會，她因美國前總統拜登（Joe Biden）遲到，假裝看錶又大翻白眼，同樣引發討論。直率的肢體語言儼然已經成為她的風格。

OMG...the Prime Minister of Italy Giorgia Meloni's reaction is *PRICELESS* as Germany Chancellor Merz is lecturing Trump that he needs to go to a ceasefire with Putin instead of a full peace deal.



She just keeps rolling her eyes the plan was NOT to do a ceasefire. Trump… pic.twitter.com/9fF72oB0U4 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 18, 2025

