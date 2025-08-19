十年磨一豆！七年級咖啡人創業十年　外帶精品店插旗天母街角

▲創業家Austin與學弟團隊打造副品牌「maybe maybe」開立在天母棒球場對面。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣咖啡市場競爭激烈，從超商到自烘品牌百家爭鳴。10年多前，7年級生 Austin 與幾位大學學弟憑著對咖啡的興趣創立「ALL DAY ROASTING COMPANY」，自民生社區起步，從自家烘豆做起，逐步拓展門市體系。今年，團隊推出副品牌「maybe maybe」，在天母棒球場對面開設精品外帶型咖啡店，嘗試以創意調飲切入日常消費場景。

2014年，Austin 與2位大學學弟共同創立 ALL DAY ROASTING COMPANY，在台北民生社區延壽街開出第一間店。創業初期，團隊沒有背景資源，靠著自學與實作經驗，自家烘豆、實驗配方，逐步在在地累積起熟客與口碑。

2017年，ALL DAY 入選 Louis Vuitton《City Guide》台北旅行指南；2019年接連獲選為「台北最佳咖啡館」與「全台 25 間最佳咖啡廳」之一，成為國內外旅客間低調流傳的店家。

10年後，這群創業者仍未停止嘗試。團隊推出新品牌「maybe maybe」，主打外帶型態與創意調飲，強調平價也應該能被善待的企業精神，選址於天母棒球場對面的街角，以及中山區長安東路，兩間門市同步開出，試圖切入另一種日常咖啡場景。

▲「maybe maybe」日前開幕吸引許多人前往朝聖。（圖／記者黃宥寧翻攝）

相較於過去內用空間為主的門市形式，「maybe maybe」以簡約設計與高效率動線為核心，強調緊張生活中也能喝上一杯被用心對待的飲品。產品設計延續精品咖啡基礎，並嘗試加入茶飲元素與創新風味，讓一杯日常飲品具備更多彈性。

「早午餐不是我們存在的意義。」Austin在受訪時表示，ALL DAY雖也提供甜點與餐食，但創立初衷始終圍繞在對咖啡的專注。他說：「就算只是每天早上那杯為了提神的咖啡因，也應該被好好對待。」

對於新品牌的定位，Austin 認為這是一種延伸，也是一種嘗試。「maybe maybe」這個名字本身就是開放的，不是要給出一個絕對的答案，而是讓消費者在每一次選擇中保留更多可能性。

他也談到對團隊角色的看法：「光環不在我身上，在吧檯後面的人。他們有時是咖啡師，有時是廚師，有時是清潔員或臨時管理者。我的責任是讓他們在有安全感的環境裡工作。」

ALL DAY團隊目前已經營多間門市，包括位於師大與天母地區的據點，也曾推出專注穩定出品的子品牌「NORMAL」。此次推出「maybe maybe」，則是回應外帶市場成長趨勢的一次策略調整，也試圖重新思考咖啡與城市生活的關係。