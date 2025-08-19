　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三得利健益《Be supporters!》計畫翻轉支持定義　李多慧熱力加盟「不只被照顧」長者也能成為應援力量

▲▼固力伸CSR三得利健益Be supporters!活動拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲《Be supporters!》橘應援團計畫，由啦啦隊女神李多慧（前排左）擔任招募大使，與味全龍啦啦隊女孩星岑（前排右）一同前往日照中心與長輩同台互動，從舞蹈到暖心對話，全場洋溢笑聲與加油聲，展現跨世代共享活力與支持的溫暖畫面。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

你有多久沒有主動為別人「加油」過了？在球場上，應援團的吶喊聲可以掀起全場熱潮，那麼如果把這份能量帶進長照中心，會發生什麼事？SUNTORY三得利健益今年用一場超暖心的行動告訴大家答案－－應援不只是年輕人的專利，高齡者也能成為別人的力量！《Be supporters!》公益計畫第三年正式啟動，號召銀髮族一起組成「橘應援團」，讓「支持」不只是一時的舉動，而是生活裡的一種習慣。

台灣已經正式邁入超高齡社會，長輩的照護、健康、生活品質，都成為社會必須面對的議題；但三得利健益看到的不只是「照顧」的需求，還有更深層的「被需要」的價值。三得利健益品牌溝通資深經理黃若宜受訪時笑說：「我們就是要打破球場應援只屬於年輕人的這個既定印象，把活力送進阿公阿嬤的生活裡。」

她解釋，《Be supporters!》不是一次性活動，而是希望用一場持續的行動翻轉大家對高齡者的既定印象，讓他們從「被照顧者」變成「支援者」。就像三得利健益自創立以來就一直強調的理念「健康不是單一產品，而是一場群體參與的旅程，要讓所有人都能夠「身心健康、光彩照人」。透過《Be supporters!》計畫不僅延長長者的「健康壽命」，也能同步擁有「幸福壽命」，還能讓高齡者的經驗與溫暖視角被珍惜與傳承，「這份互助會讓彼此更有力量，也能改變社會氛圍。」

▲▼固力伸CSR三得利健益Be supporters!活動拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲三得利健益品牌溝通資深經理黃若宜分享《Be supporters!》計畫理念，強調要翻轉大眾對高齡者的刻板印象，讓長輩從「被照顧者」變成「支援者」。

《Be supporters!》計畫怎麼發想的？

黃若宜透露，《Be supporters!》的靈感來自疫情期間，日本足球聯盟和社福機構合作，讓長輩們透過運動互動找回生活熱情，還能培養興趣、拓展社交圈，甚至降低失智風險，「看到這麼棒的效果，我們決定把這個模式搬到台灣實踐！」

台灣人熱愛棒球，自2023年起，三得利健益邀請樂天桃猿隊試辦，把啦啦隊帶進社福機構教長輩跳舞；2024年計畫更擴展到3間機構、新加入味全龍共2支職棒隊伍，並邀請長輩走進球場觀賽，甚至擔任開球投手。

這群由長輩們組成的「橘應援團」既成熟、溫暖又有活力，三得利健益還特別幫長輩設計簡單版「肌勵應援舞」，確保大家都能跟得上節奏，在場上和年輕人一起揮手、跳舞，熱情滿滿。透過這樣的「雙向互動」設計，讓長輩不再只是坐在台下看表演的觀眾，而是能走上前成為舞台上的主角，黃若宜表示，這個計畫的核心就是希望讓高齡者能從「被照顧者」變成「支援者」，用行動告訴大家：年紀大了不代表只能在家休息，人生隨時可以很精彩，透過幫球員應援重拾參與感與價值感，當你為別人加油的同時，心也會充滿電。

▲▼固力伸CSR三得利健益Be supporters!活動拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼復華長青日照中心的長者們紛紛加入應援行列，不論是跟著舞動還是大聲喊加油，每個人都洋溢著活力。

▲▼固力伸CSR三得利健益Be supporters!活動拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

女神李多慧現身　把球場能量帶進日照中心

8月14日，台北市復華日照中心迎來了超人氣啦啦隊女神李多慧和星岑，她們綁著俏皮馬尾，帶著在球場上應援的熱情和活力走進日照中心，那一刻，阿公阿嬤的眼睛瞬間亮了起來。特別是來自韓國的李多慧，看到長輩們就立刻露出燦爛笑容、元氣滿滿地打招呼，她表示自己是第一次擔任招募大使，讓她想到以前在韓國第一次要上場跳舞，也是超級緊張，但因為是自己想做的事情，所以會努力去完成。「《Be supporters!》計畫是我自己覺得很有意義的事情，可以邀請長輩們一起應援，一起變健康，我一定會努力做好這個工作。」

當天李多慧親自教阿公阿嬤跳橘應援團的「肌勵應援舞」，動作簡單卻充滿節奏感，還特別以臺語和長輩們趣味「抬槓」，讓現場歡笑聲幾乎沒停過；還跟阿公阿嬤們一起繪製了應援布條，寫下對球員的加油話語，全程零距離互動，讓日照中心長輩們笑容滿面。

▲▼固力伸CSR三得利健益Be supporters!活動拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲李多慧（右）帶領長輩練習「肌勵應援舞」，現場笑聲不斷。

▲▼固力伸CSR三得利健益Be supporters!活動拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲李多慧陪著長者們一起動手彩繪應援布條，寫下對球員最真摯的加油話語，繽紛色彩中滿是溫度與祝福。

李多慧還把自己在明星賽封神鏡頭的「最強眨眼瞬間」技巧，也傳授給現場的阿公阿嬤們，帶著長輩們一起賣萌，互動場面既可愛又溫馨，應援魅力就這樣成為了長輩們提振身心健康士氣的正能量！

▲▼固力伸CSR三得利健益Be supporters!活動拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲李多慧教會阿公阿嬤們可愛眨眼技巧。

李多慧表示，「我發現只要一個微笑、一句問候，就能讓對方開心。今天不只是我在給予，其實我也從中獲得了很多能量。」她還分享了最感動的片刻：「有位阿嬤一開始很害羞，後來不只跟著跳舞，還拉著我一起喊加油。那一刻我真的覺得，應援的力量是可以穿越年齡的。」

▲▼固力伸CSR三得利健益Be supporters!活動拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

職棒X啦啦隊X長照機構　熱力應援下一站見

根據計畫，味全龍與樂天桃猿將分別在北部與桃園展開活動，各自走訪日照、長照機構，讓球員、啦啦隊、志工與長者之間的交流更加自然、有趣。黃若宜也透露了後續規劃：「《Be supporters!》計畫邁入第三年，今年我們攜手球隊更深耕台北、桃園地區，明年希望有機會能擴展到中南部，甚至結合更多企業、社區資源，讓居家長者也能走出家門，到球場感受現場熱度，讓應援的能量遍地開花。」她強調「企業與長者互為支持者，形成互助循環。」，《Be supporters!》想讓長輩們持續感受到被重視與陪伴的溫暖。

李多慧活力號召：「我們一起加入橘應援團！」

一向寵粉的李多慧，此次擔任《Be supporters!》招募大使走訪日照中心，也不吝嗇事先準備好各式簽名應援小物送給阿公阿嬤當驚喜禮物，長輩們則回贈親手製作的小物，雙方為彼此應援、提供支持的暖心舉動讓現場工作人員直呼好感動！李多慧也不忘發出甜蜜邀請，和日照中心長者們約好下次到球場一起應援，日照中心的長輩們更瞬間變成李多慧鐵粉，笑說下次一定要到球場跟女神同台表演，讓她笑說：「我很期待未來有更多人參與，不管是球迷、年輕人，或是今天跟我一起跳舞的阿嬤，都可以加入橘應援團，讓這股力量傳得更遠。」

▲▼固力伸CSR三得利健益Be supporters!活動拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲小龍女們與長輩們穿上亮眼的橘應援團團服，眾人開心合影，一支跨世代的超強應援隊伍誕生。

支持，不分年齡、不分角色、更不需要等待特定場合；三得利健益透過《Be supporters!》希望讓每一位願意伸出雙手的人，成為彼此生活中的亮點。下一場活動，或許就在你家附近的日照中心上演；到時候記得展現你的笑容、帶上你的加油聲，和眾人一起Be supporters！

抽獎活動：https://lihi2.com/n0g81
官方詳情：https://wellness.suntory.com.tw/contents/besupporters/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
26歲兒忠孝橋「噴快車道撞2車亡」　父母心碎驗屍
快訊／21歲女騎士慘死！遭撞一路滑行起火
威力彩花500元爽中2.68億　台彩曝光買法
快訊／米其林完整名單一次看！頤宮蟬聯8連霸
快訊／14縣市豪大雨特報！國家警報響
台中名店掉榜！　米其林一星僅維持1年
台鐵再釋職缺　起薪4萬「獎金最高4.4個月」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大林慈濟25周年院慶　升格準醫中專業醫療服務回顧

從《鬼滅》猗窩座看「刺青刑」　日本古代罪犯因此自暴自棄

快訊／14縣市豪大雨特報！國家警報響　屏東山區暴雨持續2小時

拿藍營「不同意罷免扇搧風」24萬YTR被出征！他退訂：當我玻璃心吧

公路局推「雙色溫路燈」提醒注意行人穿越　年底增至200處

六休一忙到爆炸！他動念「轉行保全」想躺平　一票搖頭勸三思

觀光客旅遊「首選為何不是台灣？」　YouTuber揭關鍵原因

台鐵招58名電務人員　起薪4萬「獎金最高4.4個月」

大學認直屬得繳1100？她嘆「用錢買人際關係」　過來人：不用鳥

發藥時「健保卡突飛來」險砸臉！病人反應神扯　藥師爆心寒

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

大林慈濟25周年院慶　升格準醫中專業醫療服務回顧

從《鬼滅》猗窩座看「刺青刑」　日本古代罪犯因此自暴自棄

快訊／14縣市豪大雨特報！國家警報響　屏東山區暴雨持續2小時

拿藍營「不同意罷免扇搧風」24萬YTR被出征！他退訂：當我玻璃心吧

公路局推「雙色溫路燈」提醒注意行人穿越　年底增至200處

六休一忙到爆炸！他動念「轉行保全」想躺平　一票搖頭勸三思

觀光客旅遊「首選為何不是台灣？」　YouTuber揭關鍵原因

台鐵招58名電務人員　起薪4萬「獎金最高4.4個月」

大學認直屬得繳1100？她嘆「用錢買人際關係」　過來人：不用鳥

發藥時「健保卡突飛來」險砸臉！病人反應神扯　藥師爆心寒

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估藍白1戰將是煙霧彈

SJ金希澈演唱會前夕尾椎撕裂！　「曾被警告夏天會出事」急就醫

大林慈濟25周年院慶　升格準醫中專業醫療服務回顧

防詐升級　金管會鼓勵保險業建立保戶指定聯絡人機制

時尚配件變奪命工具　女「長圍巾捲車底」留恐怖血痕差點斷頭

綠委拜託協商速過追加預算、特別條例草案　韓國瑜：我越來越重要

三立最新八點檔來襲！謝承均周旋2本土女神　黃金卡司一字排開超狂

《米其林指南》台南連4年摘星掛蛋　新北新竹首次加入也沒星

潘朵拉在中國業績下滑　關店數量加倍

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

生活熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

可能有雙颱！　模擬路徑曝

新埔站可怕人潮曝　網嘲：台北最high上班城

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有104席

來新竹「她帶衝1地」南韓友狂讚　在地人全笑了

更多熱門

相關新聞

吃代糖「赤藻醣醇」血栓風險翻倍　營養師：以莓果、香草替代

吃代糖「赤藻醣醇」血栓風險翻倍　營養師：以莓果、香草替代

近年盛行低碳、生酮飲食，無糖食品成為潮流，代糖「赤藻醣醇」因甜度約為蔗糖的6至7成，但幾乎沒有熱量，被廣泛用於低糖點心、飲料，不過營養師呂美寶在臉書提醒，美國克里夫蘭醫學中心研究指出，血中赤藻醣醇濃度愈高，未來3年發生心肌梗塞、腦中風的風險也愈高，民眾要多注意。

營養師曝吃水梨健康好處

營養師曝吃水梨健康好處

樂天正妹卉妮「海邊解放比基尼」！　真實身材全看光

樂天正妹卉妮「海邊解放比基尼」！　真實身材全看光

Kendall Jenner超模級身材野性美

Kendall Jenner超模級身材野性美

芝麻油完勝橄欖油！研究：能降血糖、護肝

芝麻油完勝橄欖油！研究：能降血糖、護肝

關鍵字：

三得利健益Be Supporters高齡應援啦啦隊支持健康李多慧長照日照

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

盛品儒肝癌病逝享年48歲

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面