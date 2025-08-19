三得利健益《Be supporters!》計畫翻轉支持定義　李多慧熱力加盟「不只被照顧」長者也能成為應援力量

▲《Be supporters!》橘應援團計畫，由啦啦隊女神李多慧（前排左）擔任招募大使，與味全龍啦啦隊女孩星岑（前排右）一同前往日照中心與長輩同台互動，從舞蹈到暖心對話，全場洋溢笑聲與加油聲，展現跨世代共享活力與支持的溫暖畫面。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

你有多久沒有主動為別人「加油」過了？在球場上，應援團的吶喊聲可以掀起全場熱潮，那麼如果把這份能量帶進長照中心，會發生什麼事？SUNTORY三得利健益今年用一場超暖心的行動告訴大家答案－－應援不只是年輕人的專利，高齡者也能成為別人的力量！《Be supporters!》公益計畫第三年正式啟動，號召銀髮族一起組成「橘應援團」，讓「支持」不只是一時的舉動，而是生活裡的一種習慣。

台灣已經正式邁入超高齡社會，長輩的照護、健康、生活品質，都成為社會必須面對的議題；但三得利健益看到的不只是「照顧」的需求，還有更深層的「被需要」的價值。三得利健益品牌溝通資深經理黃若宜受訪時笑說：「我們就是要打破球場應援只屬於年輕人的這個既定印象，把活力送進阿公阿嬤的生活裡。」

她解釋，《Be supporters!》不是一次性活動，而是希望用一場持續的行動翻轉大家對高齡者的既定印象，讓他們從「被照顧者」變成「支援者」。就像三得利健益自創立以來就一直強調的理念「健康不是單一產品，而是一場群體參與的旅程，要讓所有人都能夠「身心健康、光彩照人」。透過《Be supporters!》計畫不僅延長長者的「健康壽命」，也能同步擁有「幸福壽命」，還能讓高齡者的經驗與溫暖視角被珍惜與傳承，「這份互助會讓彼此更有力量，也能改變社會氛圍。」

▲三得利健益品牌溝通資深經理黃若宜分享《Be supporters!》計畫理念，強調要翻轉大眾對高齡者的刻板印象，讓長輩從「被照顧者」變成「支援者」。

《Be supporters!》計畫怎麼發想的？

黃若宜透露，《Be supporters!》的靈感來自疫情期間，日本足球聯盟和社福機構合作，讓長輩們透過運動互動找回生活熱情，還能培養興趣、拓展社交圈，甚至降低失智風險，「看到這麼棒的效果，我們決定把這個模式搬到台灣實踐！」

台灣人熱愛棒球，自2023年起，三得利健益邀請樂天桃猿隊試辦，把啦啦隊帶進社福機構教長輩跳舞；2024年計畫更擴展到3間機構、新加入味全龍共2支職棒隊伍，並邀請長輩走進球場觀賽，甚至擔任開球投手。

這群由長輩們組成的「橘應援團」既成熟、溫暖又有活力，三得利健益還特別幫長輩設計簡單版「肌勵應援舞」，確保大家都能跟得上節奏，在場上和年輕人一起揮手、跳舞，熱情滿滿。透過這樣的「雙向互動」設計，讓長輩不再只是坐在台下看表演的觀眾，而是能走上前成為舞台上的主角，黃若宜表示，這個計畫的核心就是希望讓高齡者能從「被照顧者」變成「支援者」，用行動告訴大家：年紀大了不代表只能在家休息，人生隨時可以很精彩，透過幫球員應援重拾參與感與價值感，當你為別人加油的同時，心也會充滿電。

▲▼復華長青日照中心的長者們紛紛加入應援行列，不論是跟著舞動還是大聲喊加油，每個人都洋溢著活力。

女神李多慧現身 把球場能量帶進日照中心

8月14日，台北市復華日照中心迎來了超人氣啦啦隊女神李多慧和星岑，她們綁著俏皮馬尾，帶著在球場上應援的熱情和活力走進日照中心，那一刻，阿公阿嬤的眼睛瞬間亮了起來。特別是來自韓國的李多慧，看到長輩們就立刻露出燦爛笑容、元氣滿滿地打招呼，她表示自己是第一次擔任招募大使，讓她想到以前在韓國第一次要上場跳舞，也是超級緊張，但因為是自己想做的事情，所以會努力去完成。「《Be supporters!》計畫是我自己覺得很有意義的事情，可以邀請長輩們一起應援，一起變健康，我一定會努力做好這個工作。」

當天李多慧親自教阿公阿嬤跳橘應援團的「肌勵應援舞」，動作簡單卻充滿節奏感，還特別以臺語和長輩們趣味「抬槓」，讓現場歡笑聲幾乎沒停過；還跟阿公阿嬤們一起繪製了應援布條，寫下對球員的加油話語，全程零距離互動，讓日照中心長輩們笑容滿面。

▲李多慧（右）帶領長輩練習「肌勵應援舞」，現場笑聲不斷。

▲李多慧陪著長者們一起動手彩繪應援布條，寫下對球員最真摯的加油話語，繽紛色彩中滿是溫度與祝福。

李多慧還把自己在明星賽封神鏡頭的「最強眨眼瞬間」技巧，也傳授給現場的阿公阿嬤們，帶著長輩們一起賣萌，互動場面既可愛又溫馨，應援魅力就這樣成為了長輩們提振身心健康士氣的正能量！

▲李多慧教會阿公阿嬤們可愛眨眼技巧。

李多慧表示，「我發現只要一個微笑、一句問候，就能讓對方開心。今天不只是我在給予，其實我也從中獲得了很多能量。」她還分享了最感動的片刻：「有位阿嬤一開始很害羞，後來不只跟著跳舞，還拉著我一起喊加油。那一刻我真的覺得，應援的力量是可以穿越年齡的。」

職棒X啦啦隊X長照機構 熱力應援下一站見

根據計畫，味全龍與樂天桃猿將分別在北部與桃園展開活動，各自走訪日照、長照機構，讓球員、啦啦隊、志工與長者之間的交流更加自然、有趣。黃若宜也透露了後續規劃：「《Be supporters!》計畫邁入第三年，今年我們攜手球隊更深耕台北、桃園地區，明年希望有機會能擴展到中南部，甚至結合更多企業、社區資源，讓居家長者也能走出家門，到球場感受現場熱度，讓應援的能量遍地開花。」她強調「企業與長者互為支持者，形成互助循環。」，《Be supporters!》想讓長輩們持續感受到被重視與陪伴的溫暖。

李多慧活力號召：「我們一起加入橘應援團！」

一向寵粉的李多慧，此次擔任《Be supporters!》招募大使走訪日照中心，也不吝嗇事先準備好各式簽名應援小物送給阿公阿嬤當驚喜禮物，長輩們則回贈親手製作的小物，雙方為彼此應援、提供支持的暖心舉動讓現場工作人員直呼好感動！李多慧也不忘發出甜蜜邀請，和日照中心長者們約好下次到球場一起應援，日照中心的長輩們更瞬間變成李多慧鐵粉，笑說下次一定要到球場跟女神同台表演，讓她笑說：「我很期待未來有更多人參與，不管是球迷、年輕人，或是今天跟我一起跳舞的阿嬤，都可以加入橘應援團，讓這股力量傳得更遠。」

▲小龍女們與長輩們穿上亮眼的橘應援團團服，眾人開心合影，一支跨世代的超強應援隊伍誕生。

支持，不分年齡、不分角色、更不需要等待特定場合；三得利健益透過《Be supporters!》希望讓每一位願意伸出雙手的人，成為彼此生活中的亮點。下一場活動，或許就在你家附近的日照中心上演；到時候記得展現你的笑容、帶上你的加油聲，和眾人一起Be supporters！

抽獎活動：https://lihi2.com/n0g81

官方詳情：https://wellness.suntory.com.tw/contents/besupporters/