獨／樺晟驚傳下市3.7萬股東超慌　北院准禁令：先繳2.39億

▲樺晟電子遭櫃買中心勒令下市，北院准暫時處分，須繳2.39億擔保。（示意圖／記者湯興漢攝攝）

記者黃宥寧／台北報導

樺晟電子（3202）因處分重要子公司未依規定揭露，遭櫃買中心公告將自今年7月21日起終止櫃檯買賣，3.7萬名投資人恐面臨股票「淪壁紙」。樺晟與辰鑫投資聲請定暫時狀態處分，台北地院認為若不保全將致重大損害，裁定准許禁止櫃買中心終止契約，但樺晟須先提供2億3,931萬4,500元擔保；另緊急處置聲請遭駁回，全案可於10日內抗告。

樺晟與辰鑫投資在聲請中表示，雙方間存在契約爭議，若櫃買中心逕行終止有價證券櫃檯買賣契約，將使其權利遭受難以回復的重大損害，符合《民事訴訟法》第538條所規範的「防止重大損害或避免急迫危險」情形，因此請求法院准許暫時處分，以禁止櫃買中心提前終止契約；此外，亦依第538條之1提出「緊急處置」，希望在裁定前即先行禁止終止契約，以避免權利立即受損。

▼樺晟電子遭櫃買中心勒令下市，樺晟聲請暫時處分，北院准許但須繳2.39億，（圖／樺晟提供）

法官審酌後指出，本案標的金額約2,700萬美元，折合新台幣7億9,771萬5,000元；依司法院辦案要點，三審訴訟通常需6年審理，再以法定遲延利息年利率5%計算，推算應提供的擔保金額為 2億3,931萬4,500元。法院因此裁定，聲請人必須先繳納此金額或等值銀行不記名定存單，才能禁止櫃買中心終止契約；至於緊急處置，僅限於「裁定前」且「確有必要」的短期措施，本案既已准許暫時處分，已足以保全聲請人權利，無再准許必要，故駁回。

北院裁定結果為：樺晟電子與辰鑫投資須先繳交2億3,931萬4,500元擔保，禁止櫃買中心終止契約；緊急處置聲請駁回，聲請程序費用由櫃買中心負擔，全案可於送達後10日內抗告。