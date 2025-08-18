李珠珢大巨蛋站C位　開場舞狂跳錯「偷瞄隊員」全被拍！網罵翻

▲李珠珢。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

富邦悍將啦啦隊女神李珠珢高人氣高，一舉一動都備受關注，日前在大巨蛋主場，因與啦隊員南珉貞「騎軍旗」動作引發爭議。如今又有網友指出，李珠珢15日的開場舞，站在C位卻忘記舞步，時不時回頭偷瞄其他隊友，引起大批網友不滿，「每個月只跳三場，還都站C，還要偷看別人，真的超好笑。」

有網友在Threads發文，李珠珢15日在大巨蛋開場舞站在C位，疑似沒有熟記舞步，不僅一再偷瞄後方隊友，甚至跳錯還忍不住笑場。影片中可見，她在舞蹈前段就錯拍，後半段成為隊形中央焦點時，更是連連失誤，Ending Pose也擺不完整，只能傻笑收場，最後她難過摀著臉，似乎對自己的表現不滿意。

▲李珠珢似乎對自己的表現不滿意。（圖／翻攝自YouTube 富邦悍將）



不少網友留言砲轟，「C位還偷瞄，不熟舞步實在說不過去」、「真的覺得她有那種，太順利而不珍惜機會的感覺」、「後期來的金娜妍、權喜原、文慧真、安惠志，到最近的金渡兒、山豬…跳應援舞的熟悉度都比她熟練，她真的要加油」、「第二段舞蹈，眼神可以看得出來有點慌」、「跳一跳還要看別人，真的很...不知道要說什麼」、「一個月只跳三場，還只選冷氣場（大巨蛋有冷氣），跳成這樣真的很不行欸」。

不過也有網友給予鼓勵，「雅英一開始也跳錯，第三段開始珉貞跟後面寶兒也錯，反正習慣就好！整齊性目前還能維持，就這樣吧！反正女美神們有跳大約到位就好」、「沒差吧！有時候舞蹈小掉拍。也算可愛的一種」、「啦啦隊要記的舞蹈太多了，小小失誤一下還好吧」。

▲南珉貞、李珠珢道歉。（圖／記者楊舒帆攝）



李珠珢與南珉貞16日在大巨蛋主場「悍將中學主題日」，因為騎軍旗被炎上，兩人17日賽前現身向球迷致歉，只是希望帶給球迷歡樂，沒想過會這麼嚴重，會記取這次的教訓，往後更加注意言行。

至於李珠珢8月份班表僅有3場，與其他韓籍成員李雅英（6場）、南珉貞（4場）的班表相比顯得格外稀少，經紀公司富邦育樂表示，「謝謝大家對珠珢的支持，班表安排主要考量她的工作量及時間規劃，除了各球場應援外，也會安排其他活動及工作機會，請大家拭目以待。」