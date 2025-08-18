　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李珠珢大巨蛋站C位　開場舞狂跳錯「偷瞄隊員」全被拍！網罵翻

▲▼Fubon Angels悍將啦啦隊成員李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

▲李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

富邦悍將啦啦隊女神李珠珢高人氣高，一舉一動都備受關注，日前在大巨蛋主場，因與啦隊員南珉貞「騎軍旗」動作引發爭議。如今又有網友指出，李珠珢15日的開場舞，站在C位卻忘記舞步，時不時回頭偷瞄其他隊友，引起大批網友不滿，「每個月只跳三場，還都站C，還要偷看別人，真的超好笑。」

有網友在Threads發文，李珠珢15日在大巨蛋開場舞站在C位，疑似沒有熟記舞步，不僅一再偷瞄後方隊友，甚至跳錯還忍不住笑場。影片中可見，她在舞蹈前段就錯拍，後半段成為隊形中央焦點時，更是連連失誤，Ending Pose也擺不完整，只能傻笑收場，最後她難過摀著臉，似乎對自己的表現不滿意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube 富邦悍將）

▲李珠珢似乎對自己的表現不滿意。（圖／翻攝自YouTube 富邦悍將）

不少網友留言砲轟，「C位還偷瞄，不熟舞步實在說不過去」、「真的覺得她有那種，太順利而不珍惜機會的感覺」、「後期來的金娜妍、權喜原、文慧真、安惠志，到最近的金渡兒、山豬…跳應援舞的熟悉度都比她熟練，她真的要加油」、「第二段舞蹈，眼神可以看得出來有點慌」、「跳一跳還要看別人，真的很...不知道要說什麼」、「一個月只跳三場，還只選冷氣場（大巨蛋有冷氣），跳成這樣真的很不行欸」。

不過也有網友給予鼓勵，「雅英一開始也跳錯，第三段開始珉貞跟後面寶兒也錯，反正習慣就好！整齊性目前還能維持，就這樣吧！反正女美神們有跳大約到位就好」、「沒差吧！有時候舞蹈小掉拍。也算可愛的一種」、「啦啦隊要記的舞蹈太多了，小小失誤一下還好吧」。

▲南珉貞、李珠珢。（圖／記者楊舒帆攝）

▲南珉貞、李珠珢道歉。（圖／記者楊舒帆攝）

李珠珢與南珉貞16日在大巨蛋主場「悍將中學主題日」，因為騎軍旗被炎上，兩人17日賽前現身向球迷致歉，只是希望帶給球迷歡樂，沒想過會這麼嚴重，會記取這次的教訓，往後更加注意言行。

至於李珠珢8月份班表僅有3場，與其他韓籍成員李雅英（6場）、南珉貞（4場）的班表相比顯得格外稀少，經紀公司富邦育樂表示，「謝謝大家對珠珢的支持，班表安排主要考量她的工作量及時間規劃，除了各球場應援外，也會安排其他活動及工作機會，請大家拭目以待。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲男童獨活原因！　外公、女山友捨命保護他
女載大16歲男自撞雙亡　家屬認屍悲曝：不知對方是誰
勞動部奉旨給飯？　凌濤爆「零日攻擊」導演獲就安基金2872萬
快訊／金鍾國親口報喜：我要結婚了！　很慶幸對吧
金鍾國愛妻身份曝光！　為她砸1.55億購豪宅
蔣萬安宣布「鮮奶週報2.0」九月上路！2至12歲可領、全年無
陳佩琪淚崩了！　喊要拿柯文哲相片到天安門
金鍾國突結婚《RM》成員今天才知情！　錄影現場報喜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵自由座尖峰擬採限量　業者：研擬提升乘車品質措施

年輕人鄉下1工作「都娶越南新娘」　她曝10幾萬在賺！全場搖頭

炸鍋！男師「模仿打手槍呻吟聲」竟再任導師　台中女中回應了

嘻哈能量炸翻府中！新北街頭學校「街頭派對」兩天熱鬧登場　11組歌手輪番開唱

輕颱「玲玲」最快今晚生成　還有2熱帶擾動接力發展

志祺七七PO「核三重啟」正反懶人包　風向意外！一票人想法變了

接到「1電話」快掛斷！詐騙新招「錢秒被盜光」　北北桃多人受害

李珠珢大巨蛋站C位　開場舞狂跳錯「偷瞄隊員」全被拍！網罵翻

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭：真的很有效

開車族、觀光客都鬆一口氣！國雲停車場攜手中華電信升級停車場　15種支付一次嗶搞定

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

高鐵自由座尖峰擬採限量　業者：研擬提升乘車品質措施

年輕人鄉下1工作「都娶越南新娘」　她曝10幾萬在賺！全場搖頭

炸鍋！男師「模仿打手槍呻吟聲」竟再任導師　台中女中回應了

嘻哈能量炸翻府中！新北街頭學校「街頭派對」兩天熱鬧登場　11組歌手輪番開唱

輕颱「玲玲」最快今晚生成　還有2熱帶擾動接力發展

志祺七七PO「核三重啟」正反懶人包　風向意外！一票人想法變了

接到「1電話」快掛斷！詐騙新招「錢秒被盜光」　北北桃多人受害

李珠珢大巨蛋站C位　開場舞狂跳錯「偷瞄隊員」全被拍！網罵翻

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭：真的很有效

開車族、觀光客都鬆一口氣！國雲停車場攜手中華電信升級停車場　15種支付一次嗶搞定

一蘭道頓堀店本館受火災波及「暫時關閉」　重新開放待官方公布

日女月台落軌「遭進站列車撞上」！僅左腿骨折　奇蹟生還

高雄火警3死！房東強忍哀痛認兒屍　大樓主委怒揭嚴重違建

嗆排班同行「賣肉的」！彰化運將爽罵...判罰金3千直接飛了

統一獅「良緣神助宮」主題日浪漫登場　劉品言、連晨翔甜蜜開球分享喜訊

新案價格回落2字頭　台中海線房市進盤整期

高鐵自由座尖峰擬採限量　業者：研擬提升乘車品質措施

倫敦女孩穿搭指南！Burberry全新時髦形象照　貝殼色風衣、絎縫手袋曝光

年輕人鄉下1工作「都娶越南新娘」　她曝10幾萬在賺！全場搖頭

Google Chrome收購戰升溫　OpenAI執行長：不會錯過這次機會

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

生活熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

新颱風最快今生成　預估路徑曝

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

午後全台變天　「雨最大」地區曝

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉

網紅平溪放天燈被罰1萬　觀光署回應了

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

搬事務所　仙塔律師貼臉大亨照曝光！

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

更多熱門

相關新聞

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

富邦悍將今（16）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，現場湧入28169名球迷觀戰，最終苦吞7連敗。值得一提的是，Fubon Angels啦啦隊2位韓籍成員李珠珢、南珉貞在場邊玩軍旗，疑似觸犯禁忌，畫面曝光後掀起兩派網友討論。為此，兩人稍早都透過Threads道歉了。

韓籍小龍女「來台狂瘦7公斤」！　粉絲心疼

韓籍小龍女「來台狂瘦7公斤」！　粉絲心疼

暗戀男「氣氛來了」親下去女神翻臉提告

暗戀男「氣氛來了」親下去女神翻臉提告

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

青鳥代替台大學生發文反核　百人嗆翻

青鳥代替台大學生發文反核　百人嗆翻

關鍵字：

啦啦隊女神失誤舞台網友

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

新颱風最快今生成　預估路徑曝

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

午後全台變天　「雨最大」地區曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面