加拿大航空全面停飛！空服員72小時大罷工　每天影響13萬乘客

▲ 加航呼籲受影響的旅客不要前往機場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大航空公司（Air Canada）空服員自美東時間16日凌晨5時58分正式啟動72小時大罷工，迫使加航宣布全面停飛，將影響每天約13萬名乘客的旅行計畫。這場勞資糾紛不僅癱瘓加航主要營運，旗下廉航子公司Air Canada Rouge也停擺，估計每天將有500架次航班受到衝擊。

綜合BBC及《法新社》，代表加航上萬名空服員的加拿大公共服務雇員工會（CUPE）在罷工聲明中強調，工會誠心誠意談判逾8個月，但「加航並未真誠回到談判桌前」，批評公司試圖透過政府介入仲裁來規避直接談判，剝奪員工權利。

▲ 空服員工會啟動罷工。（圖／路透）

勞資爭議起因於薪資調整與工作時數認定，加航方面宣稱已提出4年內總薪酬調漲38%、第一年加薪25%的優渥條件；但工會反駁，這項提議「低於通膨且低於市場行情，甚至低於最低工資標準」，且空服員在登機作業及在機場待命期間仍無法獲得合理報酬。

加航在罷工開始前已縮減營運規模，截至15日晚間共取消623個航班，影響逾10萬乘客。該公司緊急發布聲明，「強烈建議受影響旅客不要前往機場」，並對罷工帶來的不便「深表遺憾」，目前僅Air Canada Jazz、PAL Airlines及Air Canada Express等子公司航班維持正常營運。