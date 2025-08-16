　
社會 社會焦點 保障人權

教練猥褻22小球員！有人被侵犯18年　法庭驚爆：自己也曾遭性侵

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃姓教練對22名小球員猥褻、性侵，二審考量他又與5名被害人和解，撤銷改判10年6月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者白珈陽／台中報導

南投縣某國小黃姓棒球教練曾獲杏壇芬芳獎，為人師表下竟是狼師，他涉嫌在任職期間對22名小球員猥褻、性侵，甚至有部分小球員持續被侵犯18年之久，南投地院一審依強制性交等罪判處13年有期徒刑，經檢方上訴，台中高分院二審考量黃又與5人和解，撤銷改判10年6月，仍可上訴。

南投地院查出，黃男於1992年8月至2024年2月間，在該校擔任導師、科任老師及棒球教練。其於任職期間，明知22位少年當時均為未滿14歲或未滿18歲之少年，竟利用執教機會，長期對小球員強制猥褻、性侵、拍攝猥褻行為影像等，共計68次。

此外，黃男身為國小老師及棒球教練，竟趁小球員不諳世事之年紀，為逞一己私慾，侵害被害人性自主權，甚至有部分小球員持續被黃男侵犯到國、高中，犯罪時間橫跨18年多，被害的人數、次數眾多，導致被害人產生終生難以平復的心理傷害。

庭審時黃男坦承犯行，還說年幼時自己也曾經是性犯罪的被害人，先前也經歷仙人跳事件、需要就診身心科，或許因此造成自己無法正常交友、才犯下滔天大錯等語。

一審法官審酌，黃男與其中14名被害人達成和解、調解並均賠償完畢，依38項加重強制猥褻罪、21項加重強制性交罪、4項成年人故意對少年犯強制猥褻罪、1項成年人故意對少年犯強制性交罪、3項強制猥褻罪、1項強制性交未遂罪，共68罪，各判處7年6月到7月不等徒刑，合併應執行有期徒刑13年。

檢方不服提出上訴，主張黃所犯的68罪，合計宣告刑總和達202年9月，但最高不逾30年，卻僅定應執行13年，恐有「犯得越多，減免越多」的鼓勵犯罪現象。

二審考量，檢察官上訴後，黃男又與另5名被害人達成和解，並均已給付賠償完畢，堪認黃在被檢方上訴而自己未上訴的情況下，仍願意盡力彌補，此部分量刑基礎已有變更，撤銷原判決，改判10年6月有期徒刑。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

