3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

7月二手機增值冠軍出爐！萬元機成保值秘技、蘋果仍是熱門選項

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣二手機回收市場在連續數月走弱後於7月出現止跌回溫，整體回收量較上月成長7%，根據傑昇通信門市回收數據顯示，本月回收增值冠軍機型由OPPO新機Reno14 Pro奪得，單月回收價增加1,850元、漲幅高達28%；除了OPPO外，7月回收價值增幅較高的機型還包括Motorola Edge 60 Fusion、華碩ROG Phone 6D，以及多款蘋果iPhone，傑昇通信觀察，這波成長主要仰賴消費者汰舊換新的意願回升、部分旗艦機型二手價增幅亮眼，加上通路端推動舊換新促銷策略，帶動整體二手機回收熱度。

▼Reno14 Pro 7月份榮登二手機增值冠軍。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ oppo Reno 14 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本月手機回收增值排行除了OPPO Reno14 Pro外，motorola Edge 60 Fusion及華碩 ROG Phone 6D也成為非蘋陣營黑馬。前者回收漲價620元，漲幅20%；後者回收價上升350元、漲幅7%。其餘七席由蘋果iPhone包辦，平均回收漲幅達6%，傑昇通信分析，造成回收價格補漲的主要原因，包含進口成本與關稅上升推高新機售價，消費者預期iPhone 17系列漲價、關稅政策調整推動入市意願、規格升級幅度有限，促使消費者傾向提前或轉向二手市場換機，讓蘋果舊機的回收行情更加穩健，也拉高二手市場供需。

進一步觀察蘋果iPhone回收表現，幾乎都是Pro以上機型，像是iPhone 12 Pro Max（512GB）單月回收價漲幅高達8%，增加750元；而當年熱銷的iPhone 15 Pro Max（256GB）回收價也突破兩萬元。傑昇通信表示，二手機市場往往在新機發表前夕活絡，不少消費者選擇將iPhone出脫回收以備購機資金，不僅反映出舊iPhone具備高價值保存性，也體現蘋果在二手機市場殘值維持及通路流通性的穩定優勢。

從二手機品牌回收量占比來看，7月五大品牌回收占比依序為蘋果（42.4%）、三星（24%）、OPPO（9.6%）、vivo（5.8%）、ASUS（3.7%）。傑昇通信指出，蘋果依靠品牌價值與生態系，使舊機殘值維持一定水準，依舊穩居回收市占龍頭、而三星穩居次席，A系列中階機型需求大，助攻回收量占比提升；OPPO雖持續投入線上線下佈局，曾經熱賣的Reno系列也展現回收量，vivo與華碩則透過入門與旗艦機，維持回收市占。

▼7月份二手機回收、增值排行。（圖／傑昇通信提供）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

傑昇通信認為，7月二手機回收量上升7%呈現量價雙增態勢，反映新舊機替換與供需循環的交織推力，背後不僅有iPhone 17系列新機發表前，觀望與預期效應推動，還受惠於關稅政策調整等因素推高回收價，激勵換機需求；近期市場趨勢也顯示，高階二手機需求增溫，消費者愈加重視價格透明度及回收便利性，當囤積的機源逐步釋出流通，使得7月回收供給端在需求回溫下迅速補位，形成量價齊揚的局面。

另一方面，雖然蘋果本月回收占比依然居冠，但iPhone回收率較上月略微下滑約3個百分點至42.4%。傑昇通信坦言，供應端與換機節奏變化，令iPhone 16 Pro系列開始出缺，部分剛性需求的換機用戶選擇延後或持機觀望；同時市場熱議的iPhone 17新機，也讓持有舊機的果粉暫緩出手，短期內降低回收意願，這些因素共振下，使得蘋果二手機整體供給增幅不及其他品牌。

值得注意的是，本月二手機回收占比成長最顯著的是vivo，飆升20%，促銷活動和換機效應帶動整體回收量，如旗下V27、Y21、Y20s等機型（皆定位入門/中階）支撐回收量，也成為7月回收佔比增長幅度最大的品牌；傑昇通信提醒，消費者多認為二手機殘值只與年份相關，事實上規格、庫存量、通路促銷和市場預期心理都左右漲跌，除了考量舊機回收最佳時機，關注新機發表與通路加碼，善用回收折扣才能最大化換機效益。

08/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

