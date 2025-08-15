　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／廂型車國道追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

▲國道3號善化段15日下午驚傳嚴重車禍！一輛載有嘉義縣1所國中分校棒球隊成員的廂型車，撞上公務防撞車，造成車內8人受困受傷，台南市消防局將8名傷者搶救脫困送醫。（圖／記者林東良翻攝）

▲國道3號善化段15日下午驚傳嚴重車禍！一輛載有嘉義縣1所國中分校棒球隊成員的廂型車，撞上公務防撞車，造成車內8人受困受傷，台南市消防局將8名傷者搶救脫困送醫。（圖／示意圖，記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國道3號善化段15日下午驚傳嚴重車禍！一輛載有嘉義縣1所國中分校棒球隊成員的廂型車，北上行經337.5公里處時，疑因不明原因撞上公務防撞車，造成車內8人受困，消防人員緊急破壞車體救援，8名傷者搶救脫困，已分送奇美醫院等救治。

▲國道3號善化段15日下午驚傳嚴重車禍！一輛載有嘉義縣1所國中分校棒球隊成員的廂型車，撞上公務防撞車，造成車內8人受困受傷，台南市消防局將8名傷者搶救脫困送醫。（圖／記者林東良翻攝）

事故發生在下午3時10分左右，台南市消防局119勤務中心接獲通報後，立即出動13輛車、24名人員前往現場搶救。救援人員到場發現，廂型車卡在防撞車旁，車內8人受困，消防人員破壞車體全力搶救，8名傷者全數救出脫困，8人均有意識，現場由8輛救護車分送至永康奇美醫院急救。

▲國道3號善化段15日下午驚傳嚴重車禍！一輛載有嘉義縣1所國中分校棒球隊成員的廂型車，撞上公務防撞車，造成車內8人受困受傷，台南市消防局將8名傷者搶救脫困送醫。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，廂型車上乘客為嘉義縣民和國中慈輝分校棒球隊隊員與相關人員，傷勢詳情仍在醫院評估中，警察第八大隊已著手調查肇事原因與相關責任歸屬，將進一步釐清事故發生經過。警方也提醒，行駛國道務必注意車前狀況與安全距離，以免發生憾事。

據了解，嘉義縣民和國中棒球隊，15日上午係出發前往高雄參與比賽，回程行經國道三號北上337.5公里處，不慎撞上高工局公務車，車上由許姓教練開車載送7名選手共8人。其中2位隊員傷勢較嚴重，3名球員及教練緊急送至柳營奇美醫院救治；2位球員送佳里奇美醫院、1位球員送永康奇美醫院、1位球員送新樓醫院。國中校長接獲消息也第一時間趕至醫院協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／棒球隊車禍　多人傷勢嚴重
馬英九憤怒！稱賴清德「已不配擔任中華民國總統」
抓到了！詐欺犯喊「可當詐騙公司主管」　劉世芳：已查緝到案
川普推美政府入股英特爾　台積電慘了！專家警告：更危險
找到了！北海道20多歲男遭熊拖走　現場3熊遭擊斃
快訊／立委議場亂鬥諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」　吳沛憶要賠5萬
搶案變慘案　台中新屋解約、賠售百萬等出場
爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男滑進摩鐵睡死叫不醒！警消開門見這幕　他嚇醒被上銬

屏東死亡車禍！24歲女騎士追撞「停紅燈小貨車」　送醫搶救不治

白狼之子張瑋侵占公款未入監遭通緝　傳出早已離台至少半年

國道追撞防撞車！嘉義某國中棒球隊師生8傷　骨折、昏迷送醫搶救

高雄轎車右轉不禮讓！18歲直行騎士遭撞飛　人車倒地送醫

快訊／立委議場亂鬥諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」　吳沛憶要賠5萬

快訊／廂型車國道追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

網購三星手機收到「VR眼鏡+濕紙巾」　里港警揭假網拍陷阱

網路男友傳「病床照」討15萬！她衝銀行匯款　真相讓人拳頭硬了

台中白目男「沒戴安全帽」一路逆騎險撞警車　竟是吸毒吸到茫

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

高雄男滑進摩鐵睡死叫不醒！警消開門見這幕　他嚇醒被上銬

屏東死亡車禍！24歲女騎士追撞「停紅燈小貨車」　送醫搶救不治

白狼之子張瑋侵占公款未入監遭通緝　傳出早已離台至少半年

國道追撞防撞車！嘉義某國中棒球隊師生8傷　骨折、昏迷送醫搶救

高雄轎車右轉不禮讓！18歲直行騎士遭撞飛　人車倒地送醫

快訊／立委議場亂鬥諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」　吳沛憶要賠5萬

快訊／廂型車國道追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

網購三星手機收到「VR眼鏡+濕紙巾」　里港警揭假網拍陷阱

網路男友傳「病床照」討15萬！她衝銀行匯款　真相讓人拳頭硬了

台中白目男「沒戴安全帽」一路逆騎險撞警車　竟是吸毒吸到茫

高雄男滑進摩鐵睡死叫不醒！警消開門見這幕　他嚇醒被上銬

屏東死亡車禍！24歲女騎士追撞「停紅燈小貨車」　送醫搶救不治

短劇《十八歲太奶奶》破紀錄！爆紅神劇5看點「重孫子都是高顏值」

宮古島自由行安排！自駕跳島必訪最美跨海大橋　朝聖在地能量景點

白狼之子張瑋侵占公款未入監遭通緝　傳出早已離台至少半年

國道追撞防撞車！嘉義某國中棒球隊師生8傷　骨折、昏迷送醫搶救

申皓瑋左腳傷勢累積惡化　悍將打擊雙冠王暫下二軍觀察

U:NUS有虛擬分身了！　親戴VR體驗嚇到：近到想伸手摸

吳磊罕見PO文被猜「隔空挺趙露思」！　吳露可逃CP粉狂歡

傳統信仰遇上創新文化　2025竹塹中元城隍祭8/22登場

【國道重訓現場？】忘拉手煞害車暴衝！ 「神力阿姨」狂奔單手拉車

社會熱門新聞

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

不爽被要求去找工作…逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

通緝白狼之子張瑋　判刑1年定讞後落跑

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

收賄藏天花板　台電2廠長貪污起訴

桃園「40公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人

逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民抗議

才說「不可能只賠30萬」客運撞死女大生：多給3萬

準大學生爬電塔拍日落慘死　高大成揭真相

更多熱門

相關新聞

水上機場擬花5億改建　立委喊：台積電設點「嘉義直飛熊本」

水上機場擬花5億改建　立委喊：台積電設點「嘉義直飛熊本」

嘉義水上機場航廈將擴建，民航局已規劃要投入5億元改建或擴建嘉義水上機場，預計118年底完工。立委蔡易餘則建議將航廈從東側改至西側，並可開放民間投資，甚至提供台積電設點，嘉義直飛日本熊本航線。

嘉義台82「3車追撞」！肇事女竟徒步跑了

嘉義台82「3車追撞」！肇事女竟徒步跑了

大揚有線提供嘉義縣收視中斷減免措施

大揚有線提供嘉義縣收視中斷減免措施

嘉義釣客遭浪捲走失蹤　同伴被開單最高罰25萬

嘉義釣客遭浪捲走失蹤　同伴被開單最高罰25萬

嘉義防颱修屋頂　工人兄妹雙雙摔落

嘉義防颱修屋頂　工人兄妹雙雙摔落

關鍵字：

國3善化段廂型車防撞車嘉義棒球隊送醫

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面