快訊／廂型車國道追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

▲國道3號善化段15日下午驚傳嚴重車禍！一輛載有嘉義縣1所國中分校棒球隊成員的廂型車，撞上公務防撞車，造成車內8人受困受傷，台南市消防局將8名傷者搶救脫困送醫。（圖／示意圖，記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國道3號善化段15日下午驚傳嚴重車禍！一輛載有嘉義縣1所國中分校棒球隊成員的廂型車，北上行經337.5公里處時，疑因不明原因撞上公務防撞車，造成車內8人受困，消防人員緊急破壞車體救援，8名傷者搶救脫困，已分送奇美醫院等救治。

事故發生在下午3時10分左右，台南市消防局119勤務中心接獲通報後，立即出動13輛車、24名人員前往現場搶救。救援人員到場發現，廂型車卡在防撞車旁，車內8人受困，消防人員破壞車體全力搶救，8名傷者全數救出脫困，8人均有意識，現場由8輛救護車分送至永康奇美醫院急救。

據了解，廂型車上乘客為嘉義縣民和國中慈輝分校棒球隊隊員與相關人員，傷勢詳情仍在醫院評估中，警察第八大隊已著手調查肇事原因與相關責任歸屬，將進一步釐清事故發生經過。警方也提醒，行駛國道務必注意車前狀況與安全距離，以免發生憾事。

據了解，嘉義縣民和國中棒球隊，15日上午係出發前往高雄參與比賽，回程行經國道三號北上337.5公里處，不慎撞上高工局公務車，車上由許姓教練開車載送7名選手共8人。其中2位隊員傷勢較嚴重，3名球員及教練緊急送至柳營奇美醫院救治；2位球員送佳里奇美醫院、1位球員送永康奇美醫院、1位球員送新樓醫院。國中校長接獲消息也第一時間趕至醫院協助。