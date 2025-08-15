小琉球「田老大」甩大學生巴掌！　Cheap揭1經驗示警：別惹地頭蛇

記者葉國吏／綜合報導

小琉球近日因潛水業者「田老大」鬼切事件引爆爭議，事後老闆竟召人逼大學生下跪、掌摑，讓小琉球的觀光形象大受重創。百萬網紅Cheap發文批評離島地頭蛇文化，並分享自己當兵時的驚人經歷，引發網友熱烈討論。

▲學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）

這起事件起因於潛水業者「田老大」在未打方向燈的情況下突然右轉，導致後方騎車的大學生反應不及，憤而飆罵三字經。業者不僅不認錯，還指責對方違法超車，隨後更召人到民宿逼對方下跪並施暴。網紅Cheap痛批業者的行徑，直言「小琉球好可怕」，並呼籲機車族別盲目相信政府倡導的靠右騎行，指出這樣的觀念在離島可能反而更危險。

Cheap進一步分享當兵經驗提醒「千萬不要招惹離島地頭蛇」，他透露在金門當兵時，一名金門當地士兵因不滿被上級飆罵，竟召集朋友闖入軍營暴揍軍官，導致9名官兵受傷，後來導致整個軍營天天被督導，氣氛緊張到令人窒息。

此事引發網友對離島的特殊人情文化提出質疑：「小琉球的警察也是在地人，那還有執法公正性嗎？」也有人感嘆台灣國旅的現狀，甚至揶揄：「這樣的熱情接待，真的很有『本地味』！」而Cheap則笑言，離島地區的地頭蛇文化如同墾丁檢舉陽傘問題般難以撼動，呼籲遊客謹慎選擇旅行目的地。