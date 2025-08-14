延宕32年「行政區劃程序法」完成初審　建立行政區域調整規則

▲立法院內政委員會14日繼續審查「行政區劃分法草案」。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

「行政區劃分」相關草案立法延宕32多年，立法院內政委員會經幾次討論，今（14日）朝野達共識以「行政區劃程序法」草案出委員會，交付立法院會表決。內政委員會召委牛煦庭表示，該法僅是建立行政區域調整的遊戲規則，因此在法律施行之後，並不會立刻造成行政區域的變動，而是讓行政機關得以依照法律的規定逐步擬訂計畫、公開展覽、辦理公聽會等程序。

立法院內政委員會14日上午繼續審查「行政區劃分法草案」，討論第6、7、8、10、11條，經文字修正、交換意見等，朝野達成共識，該草案交付立法院會表決，並定名為「行政區劃程序法」，目標2026年7月1日上路。

在牛煦庭及無黨籍立委高金素梅堅持下，草案中關於行政區劃分配合國土整體規劃的考量，除了「人口規模及成長趨勢」、「自然及人文資源之合理分配」、「山川、湖泊、海岸及海域之分布」、「選舉區之劃分」及「其他影響地方治理之事項」外，另納入「族群特性及人文歷史脈絡」與「都會區、生活圈或生態圈之歸屬」2項。

牛煦庭表示，這是地方發展及跨域治理樹立新的里程碑，他從擔任桃園市議員時期就非常關注跨域治理議題，對於選區龜山多有與新北市交界之處，但往往淪為施政末梢，亟待加強治理及跨域整合，因此將行政區劃立法工作列為選舉公報上的政見之一，如今能順利完成委員會意見整合，也逐步落實政見回應地方居民的需求。

牛煦庭強調，「行政區劃程序法」僅是建立行政區域調整的遊戲規則，因此在法律施行之後，並不會立刻造成行政區域的變動，而是讓行政機關得以依照法律的規定逐步擬訂計畫、公開展覽、辦理公聽會等程序，法律中也相當程度確保了民眾參與的權利，由各界共同探討，為提升地方治理品質找解方。

牛煦庭也提及，「行政區劃程序法」將導引地方政府重新思考邊陲地區的跨域治理模式，藉由學者專家的專業建議及地方民意的展現，讓行政末梢找回施政亮點。