3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

HTC重磅推首款「支援繁中操控」智慧型眼鏡　售價、上市日公開

記者蘇晟彥／台北報導

HTC 14日宣布，將推出首款智慧型眼鏡「VIVE EAGLE」，搶先Meta在台灣進軍智慧型眼鏡市場，主打「解放雙手」，將具備攝影、拍照、AI應用、時尚外觀及磁吸式充電，同時也是首款支援「繁體中文」操作的智慧型眼鏡，將推出四色（黑、灰、紅及咖啡色），產品將於9月1日正式上市，售價15,600元。

▼HTC推出首款智慧型眼鏡「VIVE EAGLE」，同時邀請楊祐寧分享體驗心得。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ HTC,HTC EAGLE,智慧型眼鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ HTC,HTC EAGLE,智慧型眼鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

精品級設計，重新定義穿戴裝置的時尚元素
VIVE Eagle 以純粹、精煉及半透明的設計語彙呈現，讓功能自然地融入穿戴設計當中。輕量材質打造全機不到 49 克的輕盈機身，搭配可調式鼻墊與符合亞洲人臉型的人體工學鏡架，長時間佩戴依然穩定舒適。此外，鏡片採用ZEISS 太陽鏡片，提供頂級UV防護 ，在穿戴舒適與光學品質上皆毫不妥協。此外，「VIVE EAGLE」可以支援鏡片度數調整，即使是近視使用者也可以輕鬆配戴。

開放式耳機，全天候清晰聆聽
 VIVE Eagle 採用開放式耳機設計，結合大尺寸聲學單體與虛擬重低音技術，帶來立體、飽滿又具私密性的聲音效果，無耳塞設計降低耳道壓力，即使長時間配戴依然舒適。即便在戶外也能清楚聆聽，同時保持對周遭環境的感知，兼顧安全與便利。此外，指向性麥克風與智慧環境噪音過濾技術，吵雜環境中也能清晰收音 ，打破過去對開放式耳機「易漏音、音量不足」的刻板印象，更實現穿戴式設備在音訊表現上的嶄新體驗風格。

最強AI助理 解放雙手！「動口」拍照，輕鬆捕捉精彩瞬間
VIVE Eagle 內建 1200 萬畫素超廣角相機模組，並結合HTC自研的 VIVE AI 語音助理，無需掏出手機，只需一句「Hey VIVE，拍照」，便能即時定格眼前風景，讓使用者能以第一人稱視角記錄世界。

VIVE Eagle 採用開放式 AI 平台架構，可串接多款大型語言模型（LLM），包括 Google Gemini 與 OpenAI GPT (現為 Beta 測試階段）等主流 AI 平台，讓使用者依需求自由選擇偏好的 AI 助理，打造最貼近個人習慣的智慧體驗，後續會透過軟體更新不斷更新更多AI功能。

VIVE Eagle 支援多國語言即拍即譯*，包括全球最多人旅遊造訪的國家，旅行中遇到看不懂的標示或菜單，只要一聲指令，它就能唸出翻譯內容、不需開啟手機，語言障礙就此解除。此外，同時支援繁體中文語音操控，讓使用者能更輕鬆上手。（主要13種語言：阿拉伯文、繁體中文、英文、法文、德文、希臘文、義大利文、日文、韓文、泰文、土耳其文、西班牙文、葡萄牙文）

輕巧續航，支援邊充邊用，使用不中斷
VIVE Eagle 內建 235mAh 電池，日常待機最長可達36小時，連續聽音樂亦可使用4.5小時。支援邊充邊用的磁吸快充設計，10 分鐘即可補充約 50% 電量，無論是行動電源還是手機供電，讓裝置隨時保持最佳狀態，全天候不中斷行程。

重視隱私，安全設計全面防護
HTC 始終以最高標準落實使用者資訊保護。VIVE Eagle 自產品設計之初即將個人隱私納入核心設計考量，所有使用者資料皆去識別化、不進行使用者行為追蹤，亦不用於任何 AI 模型訓練。

系統採用軍規等級 AES-256 加密技術，以確保資料於本地儲存過程中的安全性，降低外洩風險。鏡框搭載拍攝提示 LED 提示燈，未配戴或指示燈被遮擋即停用錄影功能，防止誤拍、杜絕他人之隱私權益受侵害風險。

▼VIVE Eagle支援中文語音操控，更貼近台灣人使用。

▲▼ HTC,HTC EAGLE,智慧型眼鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，這次活動邀請到藝人楊祐寧分享體驗心得，他指出最大的優勢就是能夠「解放雙手」，透過簡單指令，可以在享受生活當下的同時，也能輕鬆捕捉精彩瞬間。VIVE Eagle將正式於9月1日上市，售價為15,600元，將推出四色（黑、灰、紅及咖啡色）。

▲▼ HTC,HTC EAGLE,智慧型眼鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ HTC,HTC EAGLE,智慧型眼鏡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

虛擬實境大廠HTC（宏達電，2498）今日正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，為台灣製造並於全球首發，主打以極簡時尚設計結合多元 AI 功能，並支援繁體中文語音操控，同時，並攜手台灣大哥大與 2020EYEhaus合作，HTC公布售價為15600元，9/1正式上市，雖然HTC並未直接透露目標販賣數，僅樂觀表示一定打破先前VIVE產品銷售紀錄，不過合作夥伴台哥大已大方表示，目標破萬隻，展現強大信心。

HTC與光寶科合作整合5G專網及AI技術　共推智慧工廠升級

HTC與光寶科合作整合5G專網及AI技術　共推智慧工廠升級

HTC首季每股盈餘4.86元　終止連27季虧損

HTC首季每股盈餘4.86元　終止連27季虧損

HTC股東會禮品曝光　多彩環保對杯有望再掀搶領風潮

HTC股東會禮品曝光　多彩環保對杯有望再掀搶領風潮

專家憂宏達電還剩什麼

專家憂宏達電還剩什麼

