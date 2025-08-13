獨／汐止夫妻疑遭詐輕生「今聯合奠祭火化」　無良車手昨未出庭

▲新北市汐止區73歲葉姓男子與68歲黃姓妻子疑遇詐騙輕生。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區73歲葉姓男子與68歲黃姓妻子疑遭詐騙250萬元，上月22日雙雙走上絕路。案發至今22天，《ETtoday新聞雲》獨家掌握，檢警解剖完畢後將遺體發還家屬。今（13）日上午，夫妻倆於新北殯儀館同一靈堂舉行聯合奠祭，儀式結束後隨即送往火化場，劃下人生句點。巧合的是，就在火化的前一天，被起訴的邱姓車手本該到士院出庭，卻未現身。

《ETtoday新聞雲》記者今早抵板橋殯儀館，發現景福廳典禮流程表上，夫妻倆的名字列於第二組聯合奠祭名單。「聯合奠祭」是內政部推動的喪葬禮儀改革，由各縣市政府統籌主辦，將多位亡者安排在同一典禮廳舉行公祭，以降低家屬喪葬費用並維持儀式莊嚴。

▲新北汐止疑遭詐騙輕生的葉姓夫妻，在板橋殯儀館景福廳舉行聯合奠祭。（圖／記者黃宥寧攝）

現場由禮儀社布置靈堂、安排祭文宣讀，並由政府官員、民意代表或民間團體代表亡者上香、獻花，讓未舉辦傳統喪禮的家庭，也能獲得體面的送別。

據悉，設籍市內的市民參加聯合公奠，可免費享有接體車、告別式場佈、指定棺木與骨灰罐（含刻字）、靈車送至火化場及抬棺服務；至於頭七誦經、家祭等傳統儀式，則須由家屬自費委託禮儀社辦理。

這起憾事源於去年11月，黃姓婦人疑誤信臉書投資廣告，加入詐騙集團操控的LINE投資群組，短短3個月內以匯款及面交方式交付約250萬元，幾乎被騙光畢生積蓄。今年1月她曾主動報案，警方循線於3月逮捕邱姓車手，但款項難以追回；這場財務重創疑成導火線，讓夫妻陷入絕望。

7月22日，73歲葉男因未按時上班、也未請假，同事察覺異狀報警。警方與救護人員趕抵，並請鎖匠開門，驚見葉男與黃妻陳屍床上。其子接獲消息震驚表示，上週才與父母見面，當時2人神情正常，未見異狀。

然而，檢警也在屋內發現一包安眠藥，疑夫妻生前有共識，提前備妥藥物減輕痛苦，但也不排除是一方先下藥迷昏另一方後再輕生的可能。檢察官於7月29日會同法醫解剖，以釐清是否涉及「加工自殺」。

夫妻倆的遺體在7月29日解剖完畢後發還家屬，今於板橋殯儀館聯合奠祭，走完人生最後一程。巧合的是，就在火化前一天，被依三人以上共同詐欺取財、行使偽造文書及洗錢罪起訴的邱姓車手，原訂昨天要到士林地院出庭，《ETtoday新聞雲》記者等候多時，但他未現身；倘若後續仍不到庭，恐將面臨通緝。

至於夫妻的真正死因與細節，仍有待法醫研究所檢驗報告出爐。這樁悲劇，也再次凸顯假投資詐騙對受害者及其家庭帶來的沉重代價。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995