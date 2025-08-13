23歲男交往小學妹「狂拍239段性影像」　母報警揪出另名少女豔照

▲北部1名高中一年級女學生跟23歲學長交往被拍239張性愛照。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北部23歲陳姓男子與高一女學妹交往，第一天就帶對方上床，之後近一年間狂拍、索取239段裸照及性愛影片收藏。更離譜的是，《兒少性剝削防制條例》修法將「持有少年性影像」入罪後，他仍保存另一名未滿16歲少女的性感照。士林地院依多罪併合判刑5月，可易科罰金，涉案iPhone 12 Pro與影像全數沒收。

判決指出，陳男與化名「小潔」的學妹2022年10月開始交往，當晚就在北市餐廳發生性行為；數月後又在其他地點要求口交。當時小潔僅14歲多，陳男明知她未滿16歲，仍多次與之性交。

交往期間，陳男不僅自己拍，還逼小潔自拍裸露胸部、下體、全裸甚至性交過程的照片與影片傳給他，檔案多達239個，幾乎涵蓋各種親密姿態。

2023年2月17日法令修正後，他同年夏天又透過不明管道取得另一名少女「香香」的性感照10張，包括透視洋裝、內衣、裸露乳溝與臀部，全存進同支手機。

某日，小潔母親意外發現後報案，警方持票搜索查扣陳男的iPhone 12 Pro，存有2名少女的大量私密影像。

法官痛批，陳男明知2人年齡，卻在對方性觀念未成熟時妄為性交、製作影像，事後仍非法持有，行為「甚屬不該」。惟考量未證明違反意願或造成重大心理創傷，且動機出於情侶間情趣，依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪（2罪）、製造少年性影像罪、無正當理由持有少年性影像罪判刑，合併應執行5月徒刑，可易科罰金，每日折算1000元，部分刑期可易服社會勞動。

至於，陳男「製造少年性影像罪」單條就判1年2月，依法不能直接易科罰金，但法院依多罪併合規定，最後裁定應執行刑只有5個月，低於6個月的門檻，因此整體刑期得以每日1000元折算罰金，也就是15萬元或改服社會勞動，等於不用坐牢。