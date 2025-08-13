獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

▲麥當勞熱飲杯蓋從塑膠改成紙杯蓋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼外送飲料杯改為紙封膜杯蓋後，麥當勞今（13）日再被發現熱飲杯蓋也從塑膠變成紙杯蓋，引發網路討論，《ETtoday新聞雲》也前往門市進行實測。對此，業者回應，紙杯蓋目前僅在6門市進行測試，外帶外送熱飲皆換成紙杯蓋。

一名網友在Threads上發問：「麥當勞飲料什麼時候換成紙杯蓋？」貼文引來不少人留言「喝熱+1，紙杯蓋跟原來的塑膠蓋一樣，沒什麼太大不同」、「紙蓋比想像中穩，沒有軟塌塌」、「我早上是喝熱咖啡，原本以為會軟化結果沒有」、「紙杯蓋不錯，回收比較友善」、「又要改版了嗎」。

▲使用紙杯蓋的熱飲杯搖晃時僅有氣孔會有些許溢漏情況，且就口處因碰過熱飲會較為濕軟，要避免一直開關。

《ETtoday新聞雲》稍早前往該門市進行紙杯蓋實測，記者實際使用紙杯蓋喝熱咖啡，入口並沒有任何紙味，且相較塑膠杯蓋，紙杯蓋喝熱飲較為不燙，至於是否會有潑灑問題，如未大力搖晃幾乎不會灑出，僅有杯蓋上的氣孔會有些許溢漏情況，且須注意就口處因碰過熱飲會較為濕軟，要避免一直開關。

一名卓小姐分享使用心得，表示：「喝完之後沒有我想像中軟，滿堅固的。」她認為就口口感滿好，跟使用塑膠杯蓋是一樣的感覺，且使用紙杯杯蓋會更安心。是否會擔心咖啡飲料灑出，她則說飲料會灑就是會灑，不會覺得是因為使用紙杯蓋就灑的更多。

詹小姐則表示，紙杯蓋滿親膚，且喝咖啡比較不會燙，她指出塑膠杯蓋因為比較硬的關係，會有彈開的風險，不過紙杯蓋比較軟貼合更緊，完全可以接受飲料塑膠杯蓋換成紙杯蓋。

▲目前僅有6門市外帶外送熱飲杯蓋改為紙杯蓋。

麥當勞回應，為更進一步減少塑膠使用，麥當勞6間環境守護概念店包括台北新生、舊宗二、蘆洲長榮、中港四、高雄五福以及高雄建國三餐廳，即日起開始進行紙杯蓋測試，「因仍在測試階段，未來將根據顧客回饋及使用情形評估調整，敬請並感謝各界支持。」

麥當勞紙杯蓋是使用經過FSC認證的木漿製成，並在生產過程添加食品安全的防水劑，使杯蓋在濕潤時也能保持強度及防水性，不僅符合政府食品器具容器包裝衛生標準，亦通過美國及歐盟的食安相關檢測。