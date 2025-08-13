仙塔律師另起爐灶！　貼臉「食品大亨」爭寵攻陷

▲繼和富商王廣德飯局照流出後，仙塔（左）和一名食品業董事長（右）貼臉合照又曝光，顯示有男友的她近乎無邊際感的熱情。（圖／鏡週刊提供，下同）

網紅仙塔律師（李宜諪）自從涉入靈骨塔詐騙案後，就消失在上流社會的社交圈中，但做過的事讓來往過的人都印象深刻，其中本刊更接獲帝寶名媛爆料，提供仙塔律師和一名食品業董事長的合照，仙塔和董事長臉貼臉的畫面流出，顯示她近乎無邊際感、得以打進名流圈的高超魅力；且不畏涉詐官司，還悄悄另起爐灶，東山再起。

年僅27歲的仙塔律師靠著輕鬆、俏皮的方式分享法律觀念，短短時間就累積高人氣，看似相當親民，背後的生活卻是頂級享受，才被爆出和富商王廣德來往甚密，經常出席奢華飯局。有帝寶名媛又再爆料，其實仙塔不僅有王廣德這條線，包括一名經營食品業的董事長，都對她相當欣賞。

▲仙塔（左）的魅力，讓富商王廣德（右）相當著迷，甚至親暱地摟著她合照。

從本刊收到的獨家照片中，可見仙塔頂著一頭浪漫仙氣的長捲髮，和董事長拍照，仙塔緊緊地貼著董事長的臉，男方則將下巴靠在仙塔的肩膀上。總之，自己承認已經有男友的仙塔，和董事長之間，近乎毫無邊際感的親暱舉動，讓旁人看了也感受到她的熱情四射，魅力相當驚人。

▲仙塔律師接地氣的螢幕形象後，是滋潤的貴氣生活。



