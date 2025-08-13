　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

仙塔律師另起爐灶！　貼臉「食品大亨」爭寵攻陷

繼和富商王廣德飯局照流出後，仙塔（左）和一名食品業董事長（右）貼臉合照又曝光，顯示有男友的她近乎無邊際感的熱情。（讀者提供）

▲繼和富商王廣德飯局照流出後，仙塔（左）和一名食品業董事長（右）貼臉合照又曝光，顯示有男友的她近乎無邊際感的熱情。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

網紅仙塔律師（李宜諪）自從涉入靈骨塔詐騙案後，就消失在上流社會的社交圈中，但做過的事讓來往過的人都印象深刻，其中本刊更接獲帝寶名媛爆料，提供仙塔律師和一名食品業董事長的合照，仙塔和董事長臉貼臉的畫面流出，顯示她近乎無邊際感、得以打進名流圈的高超魅力；且不畏涉詐官司，還悄悄另起爐灶，東山再起。

年僅27歲的仙塔律師靠著輕鬆、俏皮的方式分享法律觀念，短短時間就累積高人氣，看似相當親民，背後的生活卻是頂級享受，才被爆出和富商王廣德來往甚密，經常出席奢華飯局。有帝寶名媛又再爆料，其實仙塔不僅有王廣德這條線，包括一名經營食品業的董事長，都對她相當欣賞。

仙塔（左）的魅力，讓富商王廣德（右）相當著迷，甚至親暱地摟著她合照。（讀者提供）

▲仙塔（左）的魅力，讓富商王廣德（右）相當著迷，甚至親暱地摟著她合照。

從本刊收到的獨家照片中，可見仙塔頂著一頭浪漫仙氣的長捲髮，和董事長拍照，仙塔緊緊地貼著董事長的臉，男方則將下巴靠在仙塔的肩膀上。總之，自己承認已經有男友的仙塔，和董事長之間，近乎毫無邊際感的親暱舉動，讓旁人看了也感受到她的熱情四射，魅力相當驚人。

仙塔律師接地氣的螢幕形象後，是滋潤的貴氣生活。（讀者提供）

▲仙塔律師接地氣的螢幕形象後，是滋潤的貴氣生活。


更多鏡週刊報導
仙塔貼臉照爭寵1／仙塔涉詐後神隱！低調另起爐灶　搬遷改運拚再起
仙塔貼臉照爭寵2／仙塔低調「補血」招攬美女律師　她進事務所好吸睛

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳登陸前最強！　嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」
史上首次！南韓前總統「夫妻同時入獄」　金建希涉炒股、收賄遭押
徐佳瑩夫婦爆吵架喊「離婚」　鄰居曝問題內幕！公司回應了
南投陸警沒放颱風假　縣長臉書遭洗版「咕嚕咕嚕」
徐佳瑩爆7年婚變！　差11歲夫妻各過各直擊
快訊／楊柳颱風眼超清楚　最新動向曝
楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準
楊柳走很快估中午登陸　風雨最劇時刻來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

仙塔律師另起爐灶！　貼臉「食品大亨」爭寵攻陷

元和雅被勒索　「名醫神巧合」1行為超怪der

元和雅醫美被勒索！　離職醫竟貼「女病患裸照」對號入座

元和雅診間被勒索千萬　手法如李宗瑞案

華江橋女浮屍身分曝光　與「墜福和橋失聯女」特徵相符

快訊／嘉義市火警「連燒6戶木造民宅」　低收戶一家6孩無家可歸

新北保母虐嬰害顱內出血、腦萎縮！二審減刑「判2年10月」原因曝

雲林婦醫院上廁所「失蹤8年」！法院宣告死亡　兒一句話惹鼻酸

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

快訊／聚鼎科技董座朱復華移送北檢　財務主管交保200萬元

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【狗園煉獄】新竹10多隻狗餓成白骨！現場飄屍臭

仙塔律師另起爐灶！　貼臉「食品大亨」爭寵攻陷

元和雅被勒索　「名醫神巧合」1行為超怪der

元和雅醫美被勒索！　離職醫竟貼「女病患裸照」對號入座

元和雅診間被勒索千萬　手法如李宗瑞案

華江橋女浮屍身分曝光　與「墜福和橋失聯女」特徵相符

快訊／嘉義市火警「連燒6戶木造民宅」　低收戶一家6孩無家可歸

新北保母虐嬰害顱內出血、腦萎縮！二審減刑「判2年10月」原因曝

雲林婦醫院上廁所「失蹤8年」！法院宣告死亡　兒一句話惹鼻酸

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

快訊／聚鼎科技董座朱復華移送北檢　財務主管交保200萬元

輝達、超微售中晶片分潤15％　白宮：可能擴及更多公司

史上首次！南韓前總統「夫妻同時入獄」　金建希涉炒股、收賄遭押

楊柳登陸前最強！　嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

仙塔律師另起爐灶！　貼臉「食品大亨」爭寵攻陷

遊戲業入主半導體！　他因「川普神助」成功玩大車

GD 16年前專輯遭批侵權！作曲家提告YG娛樂　首爾警方介入調查中

徐佳瑩爆吵到婚變！比爾賈「和異性走超近」　夫妻分頭離開互動冷

離譜台南私廚！　14萬月子餐「一天一頓」用邊角料敷衍

徐佳瑩嫁比爾賈前發文被挖！「會不會變最討厭的人」曾被舊愛背叛

南投列陸上警戒區沒放颱風假　縣長臉書遭洗版「咕嚕咕嚕」

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

社會熱門新聞

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

雲林婦醫院上廁所失蹤8年！法院宣告死亡

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

雲林驚見65公斤狗肉！移工賣狗肉遭罰10萬

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

即／聚鼎科技董座移送北檢　財務主管200萬交保

騎士遭後座男爆打倒地　還被拽手拖路旁

快訊／嘉義市火警　連燒6戶木造民宅

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

惡保母害嬰腦出血！二審減刑判2年10月

沈慶京出庭嘆「害了柯文哲」願將容積獎勵信託

華江橋浮屍身分曝　與墜橋女特徵相符

更多熱門

相關新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

上班族哀號一片！全台最多用戶使用的通訊軟體 LINE今（12）日丟出震撼彈，宣布將於9月22日終止Chrome版服務。消息一出，立刻在社群引發熱議，許多上班族驚呼「唯一的聯絡方式沒了！」更有人哀號，公司電腦系統老舊或政策限制，根本無法安裝電腦版，未來工作、公私聯繫恐怕全面受影響。

天氣超好為何要發颱風警報？氣象署解釋：別再誤解

天氣超好為何要發颱風警報？氣象署解釋：別再誤解

邱佩琳作證揭偵辦京華城疑洩密　柯文哲再轟檢

邱佩琳作證揭偵辦京華城疑洩密　柯文哲再轟檢

昔往外遇離婚！苦苓遭酸民攻擊30年　罕見火大開嗆

昔往外遇離婚！苦苓遭酸民攻擊30年　罕見火大開嗆

楊柳颱風恐以「強度巔峰撞台灣」！1走向南部慘了

楊柳颱風恐以「強度巔峰撞台灣」！1走向南部慘了

關鍵字：

鏡週刊仙塔

讀者迴響

熱門新聞

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

楊柳長大穿尾台灣　切2波強風豪雨

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

快訊／楊柳「長大又增強」達顛峰　06：00暴風圈觸陸

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

前樂天女神認和馬傑森交往半年

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面