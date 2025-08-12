無尾熊誤闖馬路！阿公英勇救回「下秒超嚴肅訓話」　20秒片爆紅

▲阿公成功營救之後，在路邊對無尾熊訓話。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一隻無尾熊誤闖大馬路，82歲老翁泰瑞（Terry）發現後趕緊靠邊停車，親手把牠抱到安全的樹下安置，卻忍不住對著無尾熊「嚴肅訓話」，彷彿在教訓不聽話的孫子，上述過程被路人拍到，在社群媒體瘋傳。

澳洲新聞報導，這起事件發生在昆士蘭州（Queensland）黃金海岸（Gold Coast），泰瑞出手拯救了一隻疑似迷路的無尾熊，「訓話」行為也讓他意外爆紅。

隨著影片在社群媒體瘋傳，網友紛紛猜測，這位阿公到底對無尾熊說了什麼。還有人笑說，「無尾熊抬頭看，就像被爺爺責備一樣」，甚至有鄉民直呼，泰瑞簡直就是「國寶級英雄」。

泰瑞接受7News採訪時解答，「我告訴牠別抓我，因為我在幫牠，但這小傢伙就是一直抓個不停。」他解釋，無尾熊只是想保護自己，「如果你抓的時候動作夠快，並且用正確方式抱著，當你開始離開馬路時，牠們就會意識到正在脫離危險。」

泰瑞事後兩度回到現場，查看這隻被暱稱為「泰德」（Ted）的無尾熊，幸好泰德安全無虞，「我不得不抬頭（往樹上）看，因為我看不到他。突然之間，牠動了起來，我也看見了牠。是的，牠知道我回來了。」