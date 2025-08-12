月花2000按摩肩頸　長輩酸「那麼嬌貴」！上班族秒懂：很值得

▲原PO花錢按摩，被長輩嫌嬌貴。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

現在的年輕人不再只是盲目追求效率、忙碌生活，反而更懂得愛自己，享受生活，就有網友指出，每月固定會花1、2千元去按摩放鬆，緩解加班導致的頭痛、頭暈以及失眠，但家人知道後，卻認為她「很嬌貴、不懂得存錢」，讓她很不解，「按摩算是奢侈還是正常的保養？」貼文掀起討論。

一名網友在Dcard發文，每個月固定花一兩千元去按摩放鬆肩頸，主要是為了紓解長期加班造成的頭痛、頭暈與睡眠不佳。某次家族聚餐時，弟弟提到此事，卻引來大伯酸言「妳爸那麼能吃苦，妳怎麼那麼嬌貴」，姑丈更批評年輕人不懂存錢，讓她當場覺得尷尬又委屈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO解釋，按摩對自己而言並非奢侈享受，而是一種定期保養，尤其在工作壓力大、肩頸僵硬嚴重的情況下，更能避免病症惡化，「總不能等到整個肩頸硬到發炎才說要治療吧？」

她認為，每個月花個1、2千元，如果可以改善的話蠻值得的，而且也是用自己的錢，「我自己是覺得有需要、有餘裕就去做，沒什麼不對，大家覺得按摩算是奢侈還是正常的保養？」

貼文曝光，有網友也會固定按摩，「我也是常態工作加班累爆，很容易肩頸僵硬頭暈頭痛睡不好，按摩放鬆以後真的會改善，一個月固定按摩一次也算是正常的保養吧」、「我這個月去按摩2-3次了欸，我也就普通薪資的一般人，賺錢那麼辛苦，人生那麼苦，對自己好一點有什麼不對啊」。

網友認為，每個人的消費習慣不同，但只要是在自己能負擔的範圍就好，「我覺得看個人啦，我會把按摩當作獎勵，但有些人要靠按摩才能睡得好，所以如果對你來說是維持生活品質的方式，那沒什麼錯啊」、「真的很多長輩還停留在按摩=有錢人在做的那個觀念」、「自己賺錢自己享福，沒毛病啊，對自己好一點」。