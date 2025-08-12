　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利梅根收視慘！　宣布續與Netflix合作「30億合約大縮水」

▲▼英國哈利王子和梅根在美國紐約出席一場公開的公益活動。（圖／路透）

▲ 哈利梅根和Netflix簽署新合約。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根宣布，已和串流巨頭Netflix重新簽署多年期合作協議，延續雙方自2020年來的創作夥伴關係。但新合約條件據報遠不如初次簽約時的優渥待遇，被專家評為「降級版」協議。

綜合BBC及《每日郵報》，這份新協議採「優先選擇權」模式，Netflix可在哈梅夫婦的Archewell製作公司提出新企劃時，擁有優先決定權，但無義務全盤接受所有提案。這與2020年傳聞價值1億美元（約新台幣30億元）的原始合約形成強烈對比，當時Netflix幾乎向兩人開出「空白支票」。

公關專家博爾科夫斯基（Mark Borkowski）直言，新合約形同降級，「Netflix巧妙擺脫兩個身價高昂卻沒有交出成果的人」，認為新協議可看出該公司從「支票拿去」到「我們會聯絡你」的態度轉變。

梅根的生活風格節目《With Love, Meghan》第一季表現慘淡，觀看次數僅530萬，甚至未能擠進Netflix 2025年上半年前300名熱門節目榜單。相較之下，同期最受歡迎的劇集《混沌少年時》（Adolescence）觀看次數達1.45億。

儘管收視表現不佳，該節目第二季將於本月底上線，並預計推出聖誕特別節目。此外，夫妻倆也正製作關於烏干達孤兒院的紀錄片《Masaka Kids, A Rhythm Within》。

Netflix內容長巴賈莉亞（Bela Bajaria）聲明強調，「哈利與梅根是具影響力的聲音，他們的故事在全球引起共鳴。」但知情人士透露，新協議的價值遠低於先前的合約，顯示Netflix正淡化與這對夫婦的合作關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市明天風雨達停班課標準
楊柳來襲「影響最小區域」曝光！粉專：注意很熱的高溫
快訊／明天國內線航班全數取消
快訊／搬家才說「同居人死了」　垃圾堆見白骨腐屍
蔡康永怎麼老成這樣？暴瘦照驚呆網　PO照網友急了
李雅英「招牌髮型消失了」！　粉絲驚呼：這是誰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁不打算停火！　澤倫斯基警告：俄軍正在集結「新攻勢」

妻遭貨車輾斃「丈夫無助哭喊無人停車」！　他將遺體綁機車載回家

32A小胸突然升至G罩杯　嬌小女得巨乳症崩潰：重到無法走路

270億埋在垃圾場！　他誤丟「比特幣硬碟」苦尋12年後放棄了

哈利梅根收視慘！　宣布續與Netflix合作「30億合約大縮水」

日本皇室出包惹人怨！18歲悠仁親王「遲到晚回家」　電車同學都受害

彭博社：北京敦促中國企業　勿用「輝達H20晶片」

日航空難40周年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

林佳龍訪日惹怒北京！　日媒曝：中日農業會談突取消

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

普丁不打算停火！　澤倫斯基警告：俄軍正在集結「新攻勢」

妻遭貨車輾斃「丈夫無助哭喊無人停車」！　他將遺體綁機車載回家

32A小胸突然升至G罩杯　嬌小女得巨乳症崩潰：重到無法走路

270億埋在垃圾場！　他誤丟「比特幣硬碟」苦尋12年後放棄了

哈利梅根收視慘！　宣布續與Netflix合作「30億合約大縮水」

日本皇室出包惹人怨！18歲悠仁親王「遲到晚回家」　電車同學都受害

彭博社：北京敦促中國企業　勿用「輝達H20晶片」

日航空難40周年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

林佳龍訪日惹怒北京！　日媒曝：中日農業會談突取消

鈴木駿輔的「完美0」進化之路　解密蛻變之處：和去年不一樣了

天后孫燕姿為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲　助偏鄉學童站上世界舞台

429萬起、4人座漲1萬！台灣「新年式LEXUS LM」開賣　配備隔音升級

台鐵今正常行駛　颱風警報期間未乘車「1年內退費免手續費」

「舉重女神」成運動部長黑馬人選　郭婞淳：第一時間已婉拒

G級女優自爆「曾是籃球隊中鋒」　昔愛運動背景起底

樂心關懷協會捐24萬鞋品兌換券　助台東弱勢學童迎接新學期

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

蘋果App Store排名惹議　馬斯克、OpenAI執行長隔空互嗆

佩甄見沈玉琳露面「被1事感動」！　揭上個月聚餐情況：不是病態瘦

【阿嬤嘴硬翻車現場】拒絕換座位→下一秒出糗跌倒！

國際熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

賴清德慘了！美媒分析：共和黨正疏遠台灣

日媒預測路徑曝！　楊柳颱風估明升級強颱

關稅調降1條件曝　10月底前完成談判

身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！

上課到一半突心臟病發！36歲老師死在學生面前

將女兒的寵物馬捐給動物園餵獅子

川普簽署行政命令　美對中關稅寬限期再延90天

柬控泰國投下1549枚炸彈　未爆彈曝光

韓知名飯店春光外洩　「裸體泡桑拿」全看光

兩天2死震驚日本拳壇！JBC急喊改革

富二代偷吃保姆　元配怒分一半財產

即／美國賓州鋼鐵廠爆炸　至少10人受傷

更多熱門

相關新聞

知名影音平台倒閉！不接受退款

知名影音平台倒閉！不接受退款

微軟（Microsoft）7月18日起正式關閉旗下影音服務「Movies & TV」（電影與電視），結束長達 12 年的營運，並退出串流影音市場。此公告適用於 Microsoft.com、Windows 的 Microsoft 商店及 Xbox Microsoft 商店，未來將不再販售任何新的電影或電視節目。

串流收視週榜／《零日攻擊》上線4平台全第一！

串流收視週榜／《零日攻擊》上線4平台全第一！

《母胎單身戀愛大作戰》10金句

《母胎單身戀愛大作戰》10金句

中正大學新港奉天宮　合作研究媽祖文化

中正大學新港奉天宮　合作研究媽祖文化

串流收視週榜／GL劇《唯有你》排名飆升！4動畫霸榜台灣

串流收視週榜／GL劇《唯有你》排名飆升！4動畫霸榜台灣

關鍵字：

哈利王子梅根Netflix合作協議娛樂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面