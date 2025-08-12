哈利梅根收視慘！　宣布續與Netflix合作「30億合約大縮水」

▲ 哈利梅根和Netflix簽署新合約。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根宣布，已和串流巨頭Netflix重新簽署多年期合作協議，延續雙方自2020年來的創作夥伴關係。但新合約條件據報遠不如初次簽約時的優渥待遇，被專家評為「降級版」協議。

綜合BBC及《每日郵報》，這份新協議採「優先選擇權」模式，Netflix可在哈梅夫婦的Archewell製作公司提出新企劃時，擁有優先決定權，但無義務全盤接受所有提案。這與2020年傳聞價值1億美元（約新台幣30億元）的原始合約形成強烈對比，當時Netflix幾乎向兩人開出「空白支票」。

公關專家博爾科夫斯基（Mark Borkowski）直言，新合約形同降級，「Netflix巧妙擺脫兩個身價高昂卻沒有交出成果的人」，認為新協議可看出該公司從「支票拿去」到「我們會聯絡你」的態度轉變。

梅根的生活風格節目《With Love, Meghan》第一季表現慘淡，觀看次數僅530萬，甚至未能擠進Netflix 2025年上半年前300名熱門節目榜單。相較之下，同期最受歡迎的劇集《混沌少年時》（Adolescence）觀看次數達1.45億。

儘管收視表現不佳，該節目第二季將於本月底上線，並預計推出聖誕特別節目。此外，夫妻倆也正製作關於烏干達孤兒院的紀錄片《Masaka Kids, A Rhythm Within》。

Netflix內容長巴賈莉亞（Bela Bajaria）聲明強調，「哈利與梅根是具影響力的聲音，他們的故事在全球引起共鳴。」但知情人士透露，新協議的價值遠低於先前的合約，顯示Netflix正淡化與這對夫婦的合作關係。