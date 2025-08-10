花蓮近海規模5.2地震為「獨立事件」　氣象署：後續餘震不大

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

根據中央氣象署資訊，今天下午2時3分花蓮發生規模5.2地震，最大震度4級，緊接在2時10分花蓮縣壽豐鄉又發生芮氏規模4.2的小區域地震。氣象署地震測報中心表示，這起地震為獨立事件，為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞所致，由於規模不大，後續餘震也不會太大。

根據氣象署資料，今天下午2時03分花蓮縣近海發生芮氏規模5.2地震，震央在花蓮縣政府南南西方25.3公里處，深度15.3公里；下午2時10分花蓮縣壽豐鄉又發生芮氏規模4.2的小區域地震，震央在花蓮縣政府南南西方26.0公里處，深度20.2公里，皆屬於極淺層地震。

根據氣象署測報資料，下午2時03分花蓮縣近海規模5.2地震中，震度4級地區為花蓮縣，震度3級地區為南投縣，震度2級地區為台東縣、台中市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義縣、苗栗縣、嘉義市、雲林縣，震度1級地區為桃園市、新竹縣、新竹市、台南市、新北市、高雄市、台北市。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此次地震成因仍為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞所致。東部地區位處板塊碰撞交界，應力累積較快速，能量釋放也多，因此發生地震的頻率較高，台灣每年發生4萬多起地震，有7成都是在東部。

他指出，經分析，去年0403地震在前陣子已經趨於背景值，因此此次地震應為獨立事件，只是頻繁發生眾多地震事件的一個，由於規模不大，預估後續餘震也不會太大，但仍要提醒民眾，台灣隨時可能發生地震，還是要做好防震準備。