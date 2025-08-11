楊柳颱風來了！放颱風假機率高嗎？專家點名這兩區雨最猛

記者劉邠如／台北報導

楊柳颱風動態持續牽動各地關注，是否會達到停班停課標準雖未定案，但氣象專家賈新興提醒，颱風中心13日將影響台灣最劇烈，當天全日風雨最明顯，尤其東半部地區要嚴加防範。

賈新興指出，各國模式與AI、傳統電腦模擬預報近一兩天路徑已逐漸收斂，朝台灣東部宜花東一帶登陸的機率明顯提高。依中央氣象署最新評估，今晚或明天凌晨有機會發布海上颱風警報，明天中午前後可能進一步發布陸上警報。

他分析，降雨熱區集中在宜花交界至台東，以及嘉義以南山區；風力影響則取決於登陸點位置，初步研判可能在花東交界至台東成功之間登陸，10級暴風圈半徑約50公里，7級風圈約150公里，中心登陸點將決定影響範圍與強度。

目前楊柳為輕度颱風上限，未來6至24小時有機會增強為中度颱風，屆時7級風圈可能擴大到150公里、10級風圈至50公里。他提醒，雖然登陸後颱風會因地形影響迅速減弱，但宜蘭、花蓮、台東及台中以南部分地區仍可能落在7級風圈內，「應利用今明兩天先做好防颱準備」。

至於北台灣，賈新興表示，受颱風環流直接影響的機率相對較低，但東北角及基隆北海岸沿海可能出現較強陣風。14日白天起颱風將逐漸遠離，風雨明顯減弱。

不過對於大家期待的颱風假，賈新興則分析，因為颱風抵達後，強度將被快速破壞減弱，他提醒民眾「與其期待放颱風假，不如趁現在及早做好防颱準備」。