看站名不用等翻頁啦！北捷跑馬燈「減肥了」　網友讚爆精簡版

▲北捷中和新蘆線率先試辦精簡跑馬燈。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

近年不少網友抱怨，台北捷運列車跑馬燈的宣導文字太多，讓乘客難以第一時間掌握到站資訊。為解決這個問題，北捷公司今（11日）宣布，在中和新蘆線試辦精簡版列車到站顯示。

新版本的跑馬燈會持續顯示即將抵達的車站名稱、前後一站站名與終點站資訊；若是轉乘車站，只保留站名與轉乘路線，不再顯示「請在本站換車」等提示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲舊版捷運跑馬燈塞滿了宣導文字，讓乘客看站名十分不方便。（翻攝自Threads）

例如列車由大橋頭站行駛至民權西路站時，螢幕會輪播「大橋頭→民權西路→中山國小」及「終點：南勢角」等訊息；當列車即將抵達民權西路站時，畫面會顯示「民權西路（轉乘紅線）」。

▲北捷公布的精簡版到站顯示畫面示意。（台北捷運公司提供）

同時，北捷也優化了轉乘車站的英文顯示方式，以站名、英文代碼及轉乘路線名稱呈現，讓國際旅客能更快速理解資訊。

北捷強調，會持續觀察旅客的使用情況並蒐集各界意見，視試辦成效決定是否將新格式推廣到其他路線。



更多鏡週刊報導

阿嬤10萬元「吃飯必需品」混蝦殼誤丟 鄉長帶隊翻垃圾山！尋回半副假牙

輝達、超微同意「繳15%中國營收」換出口許可 美前所未見交易曝光

疲倦、腦霧、專注力差？不是咖啡不給力 營養師揭「吃錯油」精神越來越差