詐1.1億公益款！高䠷名模戴銬移審　頂級奢華清單曝光氣死人

▲前伊林名模蕭瑋葶與通緝胞兄及大嫂陳品君利用身障協會吸金上億，今起訴移審。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官邱獻民破獲「中華民國身障關懷協會」吸金案，理事長陳品君、通緝犯夫蕭靖及胞妹蕭瑋葶，涉假公益多年詐捐款逾1.1億元、詐貸5,216萬元。3人將善款揮霍於購屋、購車、股票投資、飼養狐狸，還大啖侯布雄、教父牛排等高檔餐飲及酒店消費。今（11）日依公益侵占等罪起訴，蕭女狼狽戴手銬畫面曝光。

今（11）日上午11時許，蕭女與胞兄、大嫂自看守所移審至法院。曾在鎂光燈下風光亮麗的昔日名模，此刻褪去華服，換上藍囚衣、雙手上銬，在法警戒護下低頭快步前行，昔日耀眼氣場全無，更成為首位被上銬的模特兒。

起訴指出，該協會於2011年12月1日獲內政部核准成立，蕭靖任首屆理事長。2021年9月因詐欺案判刑確定且拒不到案遭通緝，改由妻子陳品君補選接任。然而，蕭靖為壯大協會名義，利用直銷人脈冒用高社經地位人士個資，虛列為理監事及幹部，未經本人同意即向主管機關申報名冊。2011年至2022年間，多次偽造印章、偽簽會議簽到表及財務文件，製造協會定期開會假象。

▼蕭靖不顧自己通緝犯身份仍與名模妹利用公益吸金。（圖／記者黃宥寧攝）

2019年至2025年間，協會透過官網、街頭倡議與電話募款，對外宣稱提升身障者生活品質與減輕照護負擔，吸引捐款共計2億5,969萬6,575元，僅1,032萬3,699元用於營運及公益。其餘資金由蕭靖、陳品君、蕭瑋葶提領後轉入多個親屬帳戶，用於購買名錶、股票、7輛自用小客車（單車價值介於16萬至380萬元）、新北市林口區房地（交易價3,880萬元與2,960萬元）、房屋裝潢、貸款本金與利息，以及高檔餐飲與酒店消費，包括圓山飯店住宿、侯布雄、教父牛排等餐飲，並支付信用卡費、3C產品、生活用品、車輛修繕費與孝親費。

2019年起，協會與新加坡商、馬來西亞商公司簽約，由對方承攬街頭倡議與電話募款，分成比例高達60%至90%，2020年至2024年間共支付1億3,915萬2,995元，遠超《公益勸募條例》法定比例，嚴重損及協會利益。

2022年至2023年間，蕭靖與蕭瑋葶簽訂不動產借名登記契約，將林口區兩筆房地登記於蕭瑋葶名下，並虛列其年薪230萬元，製作假扣繳憑單向銀行詐貸兩筆房貸共5,216萬元。蕭瑋葶承認將名下銀行帳戶交由蕭靖使用，並出借名義購屋、購車，涉犯洗錢防制法。

檢方認，陳品君與蕭瑋葶均知蕭靖為通緝犯，仍配合購屋供其與陳品君同住，並讓其以化名繼續掌控協會事務。2025年4月21日，警方持搜索票在林口住處查獲蕭靖藏匿其中，涉藏匿人犯罪。

承辦檢察官邱獻民經113天抽絲剝繭，今（11）日依《刑法》業務侵占、詐欺取財、偽造文書及《洗錢防制法》等罪，將陳品君、蕭靖、蕭瑋葶3人提起公訴，並建請法院從重量刑，以儆效尤。

【身障關懷協會善款流向用途細目】