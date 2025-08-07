到機場才發現「航空公司停業了」 ！她愣在原地：解鎖人生

▲開心到機場，才發現航空公司消失。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

廉價航空「捷星亞洲航空（Jetstar Asia，代碼：3K）」於7月31日結束營運，主因是供應商採購成本、機場使用費及其他營運相關費用不斷上升，以及市場競爭激烈。就有網友表示，到機場才發現，航空公司居然消失了，幽默喊「解鎖人生新體驗」。

有網友在Threads發文，開開心心到機場，才發現捷星亞洲航空公司消失了，忍不住驚呼「解鎖人生新體驗」。另外也有網友在Threads發文，到機場準備出國時，才發現航空公司停業了。

貼文曝光，網友表示，捷星亞洲並沒有台灣的航線，原PO在文中也沒有提到是從哪個機場出發，紛紛留言質疑，「這通知很久了，你怎麼現在才發現，快去撈你的信箱，他是有些地區航線收掉，不是倒閉」、「早就有報導，只是你沒留意」、「好像也不是倒閉，只是不飛這邊而已」。

▲廉價航空捷星亞洲航空（Jetstar Asia）結束營業。（圖／路透）



捷星亞洲航空總部位於新加坡，航點以東南亞城市如雅加達、曼谷、普吉島、峇里島、泗水等，並沒有台灣航點。捷星航空（代碼：JQ）與捷星日本（代碼：GK）航班維持正常，包括捷星澳洲來往新加坡的航班亦不受影響。

捷星日本主要經營台北、上海、馬尼拉直飛日本主要城市航線，以及日本國內線，目前在台灣有「台北－大阪」和「台北－東京」2個直飛航點，以及多條日本國內航線，如旭川、札幌、宮崎、長崎、松山、沖繩、高松等，方便旅客串連，並未受到此次捷星亞洲航空停業影響。

而捷星航空的航網最多，不只有澳洲來往新加坡航線，亦有東京、大阪直飛澳洲多個主要城市的直飛航點，同時持續經營澳洲內陸城市來往航點，亦不受影響。