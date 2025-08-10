19歲男嘿咻14歲小女友！2閨蜜旁觀還錄影　他做一事下場更慘

▲柯男與未成年小華上床。（示意圖與本人無關／翻攝pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

台北19歲柯姓男子之前在網路上認識未滿14歲的小華（化名，下同），兩人之後發展成肉體關係，竟然還在小華的2名閨蜜旁觀下床戰。事件曝光後柯男被依對未滿14歲少女性交罪判3年6月徒刑，還因為幫小華父親做偽證，再被依偽證罪判處4月徒刑；柯男日前上訴遭高院駁回，全案再上訴。

判決書指出，柯男2021年經網友介紹當時未滿14歲的少女小華，隔年元旦下午，柯男在小華與她2名閨蜜的陪同下來到小華住處，2人隨後在小華房間內發生性關係，2名閨蜜則在一旁觀賞。其中一名閨蜜甚至偷錄影片分享給其他同學，因此遭少年法庭裁定訓誡，並須接受假日生活輔導。

柯男與未成年少女發生性行為一事也因此曝光，士林地院依與未滿14歲少女性交罪，判柯男3年6月徒刑。

小華與父親事後指控，小華和柯男是在2名閨蜜脅迫下才不得不發生關係，控告2人強制性交等罪，但經士林地院、新北地院少年法庭調查審理，都認定柯男與小華是合意性交，對此無證據證明2閨蜜犯下加重強制性交。

不過在庭審期間，柯男於2022年6月30日具結作證時，竟作偽證稱「2閨蜜要我跟小華發生性行為，我們不做，就拿東西丟，強迫我們發生關係」，「還說如果不做就要讓小華在學校過不去」，並稱會脫衣服都是因為閨蜜強迫幫他脫下的，「她們比我大隻，我無法反抗。」

法官最終不採信柯男證詞，加上無證據證明2閨蜜脅迫柯男與小華發生關係，因此認定柯男犯下偽證罪，處4月徒刑。柯男上訴二審後，高院駁回上訴維持原判，全案可再上訴。