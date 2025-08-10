　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

19歲男嘿咻14歲小女友！2閨蜜旁觀還錄影　他做一事下場更慘

▲柯男與未成年小華上床。（示意圖與本人無關／翻攝pixabay）

▲柯男與未成年小華上床。（示意圖與本人無關／翻攝pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台北19歲柯姓男子之前在網路上認識未滿14歲的小華（化名，下同），兩人之後發展成肉體關係，竟然還在小華的2名閨蜜旁觀下床戰。事件曝光後柯男被依對未滿14歲少女性交罪判3年6月徒刑，還因為幫小華父親做偽證，再被依偽證罪判處4月徒刑；柯男日前上訴遭高院駁回，全案再上訴。

判決書指出，柯男2021年經網友介紹當時未滿14歲的少女小華，隔年元旦下午，柯男在小華與她2名閨蜜的陪同下來到小華住處，2人隨後在小華房間內發生性關係，2名閨蜜則在一旁觀賞。其中一名閨蜜甚至偷錄影片分享給其他同學，因此遭少年法庭裁定訓誡，並須接受假日生活輔導。

柯男與未成年少女發生性行為一事也因此曝光，士林地院依與未滿14歲少女性交罪，判柯男3年6月徒刑。

小華與父親事後指控，小華和柯男是在2名閨蜜脅迫下才不得不發生關係，控告2人強制性交等罪，但經士林地院、新北地院少年法庭調查審理，都認定柯男與小華是合意性交，對此無證據證明2閨蜜犯下加重強制性交。

不過在庭審期間，柯男於2022年6月30日具結作證時，竟作偽證稱「2閨蜜要我跟小華發生性行為，我們不做，就拿東西丟，強迫我們發生關係」，「還說如果不做就要讓小華在學校過不去」，並稱會脫衣服都是因為閨蜜強迫幫他脫下的，「她們比我大隻，我無法反抗。」

法官最終不採信柯男證詞，加上無證據證明2閨蜜脅迫柯男與小華發生關係，因此認定柯男犯下偽證罪，處4月徒刑。柯男上訴二審後，高院駁回上訴維持原判，全案可再上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆：滾下台
川普將會普丁！　擬邀澤倫斯基
楊柳侵襲率增至62%　防2天強風豪雨
趙露思直播被疑「鼻子有整」　怒嗆：有動我出門被車撞死
小鋼炮楊柳登陸機率大增　可能發海陸警報
楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19歲男嘿咻14歲小女友！2閨蜜旁觀還錄影　他做一事下場更慘

21歲軍人深夜墜樓　重傷死亡！生前與前女友激烈爭吵

桃園獨居妹熟睡遭「爬窗性侵」！全身沾滿DNA　惡狼鄰居：她主動的

內湖好市多旁嚴重車禍！媽騎車載8歲女遇劫　頭部重創搶救中

拍海堤夕陽慘陷泥灘！男子「腰部以下全埋」掙扎20分鐘獲救

獨／1400萬保險箱整個搬走！台中驚天竊案　2慣竊落網

女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯：不然我讓妳死喔

唬爛兄弟檔球星是我哥！傻債主衝球場喊：岳東華還錢　挨罰5千

快訊／高雄鼓山區大樓驚傳墜樓　17歲少年高處摔下...當場不治

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

【以後就交給你帶娃了】熟睡女嬰突然爆哭媽沒輒　見爸爸就秒笑！

19歲男嘿咻14歲小女友！2閨蜜旁觀還錄影　他做一事下場更慘

21歲軍人深夜墜樓　重傷死亡！生前與前女友激烈爭吵

桃園獨居妹熟睡遭「爬窗性侵」！全身沾滿DNA　惡狼鄰居：她主動的

內湖好市多旁嚴重車禍！媽騎車載8歲女遇劫　頭部重創搶救中

拍海堤夕陽慘陷泥灘！男子「腰部以下全埋」掙扎20分鐘獲救

獨／1400萬保險箱整個搬走！台中驚天竊案　2慣竊落網

女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯：不然我讓妳死喔

唬爛兄弟檔球星是我哥！傻債主衝球場喊：岳東華還錢　挨罰5千

快訊／高雄鼓山區大樓驚傳墜樓　17歲少年高處摔下...當場不治

8月10日星座運勢／獅子座爛桃花三角戀來襲　巨蟹花錢如流水

沒錢原因可能是「下意識討厭錢」　10題檢查「對錢的成見」

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影　閨蜜曝兩人婚姻現況

首購族好慘！　貸款縮水百萬只好賠錢解約

川普普丁會晤「擬邀澤倫斯基」　美媒：白宮正在考慮中

19歲男嘿咻14歲小女友！2閨蜜旁觀還錄影　他做一事下場更慘

一些國家「不願烏俄停戰」　普丁特使：將大力破壞普川會

巨蟹瑣事纏身！12星座「最新一週運勢」　天秤得寵愛

九三閱兵首場演練登場！　北京封控核心街道成「警戒區」

水災、關稅共伴　民進黨823還要向政治前行？

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

社會熱門新聞

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

21歲軍人深夜墜樓　重傷死亡！

討債男女亂喊岳東華還錢　遭送辦

女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

妻認了「我們發生關係」　夫求償80萬

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

即／高雄鼓山區大樓驚傳墜樓　17歲少年不治

內湖好市多旁嚴重車禍！母、女童搶救中

狠父「洗車場氣槍」殺幼女奇案　台大醫戳破謊言

即／女陳屍樓梯間　鄰居驚見報警

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

居服員偷吃人夫辯頭暈才躺床　下身全裸露餡

19歲男嘿咻14歲小女友！2閨蜜旁觀還錄影　他做一事下場更慘

更多熱門

相關新聞

女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

女友就坐在副駕　色男後座玷汙閨蜜！她醉癱醒來崩潰 女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

A片上演！韓男灌醉閨蜜「太太還在家」硬上

A片上演！韓男灌醉閨蜜「太太還在家」硬上

台北奪「最想長居城市」榜首　打敗新加坡

台北奪「最想長居城市」榜首　打敗新加坡

擊敗新加坡！台北奪全球最想長居城市冠軍

擊敗新加坡！台北奪全球最想長居城市冠軍

偵查隊長性侵女部屬重判7年　還要賠百萬

偵查隊長性侵女部屬重判7年　還要賠百萬

關鍵字：

台北對未滿14歲少女性交罪偽證罪閨蜜

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」身分曝

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

雞腿咬起來怪怪！他見驚悚一幕帶妻掛急診

21歲軍人深夜墜樓　重傷死亡！

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

討債男女亂喊岳東華還錢　遭送辦

女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

男「肝炎變肝癌」揍醫生　台大醫院發聲

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面