醫：血癌非一夕冒出　日常6事可保命

▲沈玉琳罹患血癌後首度露面。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

記者葉國吏／綜合報導

資深藝人沈玉琳罹患血癌，令人不禁重新審視生活習慣對健康的影響。醫師劉博仁提醒，血癌並非突然發生，它的根源往往藏在日常生活的細節中。從飲食、睡眠到壓力管理，我們能透過調整生活方式來降低風險，守護免疫系統的防線。

血癌的成因並非一蹴而就。劉博仁解釋，白血球原本是身體的防衛兵，但當基因出錯，白血球開始不受控地增生，擠壓紅血球與血小板，導致感染、瘀青、疲倦等症狀。這些異常的背後，往往是生活中不易察覺的隱患，例如高糖高脂飲食、睡眠不足或長期壓力。

▲沈玉琳最掛心妻小，如今正在努力治療中。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

除了飲食與作息，毒素暴露也是血癌的隱形威脅。劉博仁指出，油漆、溶劑、汽油蒸氣等含苯物質，已被證實與白血病相關；農藥與重金屬殘留也會損害造血功能。吸菸更是急性骨髓性白血病的已知危險因子，抽菸時間越長、量越大，風險也更高。

面對血癌的威脅，劉博仁建議從六方面着手：多攝取蔬果與全穀，少吃高糖高油食物；養成固定睡眠時間，每晚睡足七小時；透過運動或冥想舒緩壓力；減少苯與塑膠容器的使用；避免吸菸及二手菸暴露。雖然部分因果關係仍在研究，但這些生活調整已被證實對免疫健康與癌症預防有益。沈玉琳的案例提醒我們，健康是生活的累積，改變從現在開始。