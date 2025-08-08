陳其邁親赴部落送「整頭豬」　網揭背後敬意：那不只是食物是文化

▲山區生活物資短缺，陳其邁「親送整頭豬」進部落。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

0728豪雨重創山區，高雄市政府自8月5日起啟動「整隻豬配送計畫」，市長陳其邁6日更是親赴桃源區分送整豬，三日內將15頭整豬送往桃源、那瑪夏與茂林三區共14個里，關懷部落族人災後所需。有網友揭露「整頭豬的敬意」表示，「整頭豬」在原住民社群中，是重要的共享象徵，是部落的凝聚，是儀式與尊嚴的一部分，「那不只是食物，更是文化」。

市府6日出動兩台冷鏈專車配送12頭整豬，其中1台送往那瑪夏，另1台轉入桃源下貨。原民會、農業局、研考會主管陪同市長深入山區，沿途配送的不僅有整豬，農業局送入新鮮蔬菜，社會局也攜帶麵條、白米、罐頭與泡麵等逾千件物資，全數於北三里卸貨，由部落接手分配，滿足族人所需。

▲陳其邁訪視部落，配送整頭豬進部落。（圖／記者賴文萱翻攝）

一名網友就在社群平台Threads上分享，陳其邁與「整頭豬的敬意」，江姓網友表示，不是每個市長，會在風災後親自送「整頭豬」上山，也不是每個人，懂得那不只是食物，是文化。

網友解釋，事實上，「整頭豬」在原住民社群中，是重要的共享象徵，是部落的凝聚，是儀式與尊嚴的一部分。很多人送米、送泡麵、送罐頭，但整頭豬？需要理解、需要誠意、需要行動力。

網友認為，這不是簡單的「物資」，這是尊重。市府動用冷凍車，分別開往兩個災區，不是為了拍照，也不是為了露臉，是因為他知道：「這才是人家需要的。」而族人只說了一句話「他很懂我們。」這句話，不需要任何記者會或形象影片來包裝。

▲▼豪雨重創山區，陳其邁訪視部落，關懷重建進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

其他網友聽後感動表示，「那才是真的有用心了解這塊土地、這塊人文、這份文化」、「有邁邁真的很好！ 他很認真的去了解每個族群、文化」，「從下雨開始，我們陳市長幾乎天天不畏風雨，都往山區勘查情況，關心居民，運送物資，去感謝辛苦救災工作人員」、「邁邁就是能比你預期的做到150%」。