　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

 ▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

記者曾筠淇／綜合報導

閩南狼PYC（陳柏源）指稱昔日搭檔八炯惡意剪輯，陷害網紅鍾明軒。網紅陳沂對此在臉書上表示，閩南狼幫鍾明軒平反後，底下卻有一堆人留言「那又怎樣，反正我還是討厭鍾明軒」，難道討厭一個人，就可以這樣誣陷人家嗎？

陳沂在臉書上發文表示，閩南狼和八炯翻臉之後，爆料當時八炯惡意剪輯陷害鍾明軒。然而，閩南狼幫鍾明軒平反的影片曝光後，卻有一票網友留言「那又怎樣，反正我還是討厭鍾明軒」，所以討厭一個人就可以誣陷人家？事實證明，人家就是無辜的，結果卻有人說「那不重要，反正他就是討厭」，那些對鍾明軒的惡意、無止盡的攻擊，好像突然變得沒這回事一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳沂說，在她的視角，鍾明軒不過是去中國旅遊、拍Vlog，結果卻被說成是收紅錢、大外宣、搞統戰，「甚至不惜捏造假證據去抹紅他。」鍾明軒莫名遭受網路霸凌，身心靈都受到傷害，但「這些人還可以當沒事一樣」。

陳沂透露，她最近因為玩遊戲，和鍾明軒有了比較深一點的交情，「我覺得他比我想像的還要堅強善良，面對這些鋪天蓋地的惡意，他一個人撐過來了」。

陳沂最後也說，「我們沒辦法阻止這個世界的惡意，但至少，我們能堅持當個勇敢正直的大人，台灣人。要直挺挺的站著，才能看著這些壞人一個個倒下」。鍾明軒也在貼文底下留言回應，「謝謝你～但明天遊戲局我還是要贏回來」。

其他網友也紛紛回應，「我也認為再怎麼樣不喜歡一個人，也不能用這樣的惡意對待他」、「鍾的心理素質還挺好的，講話也很有邏輯」、「看到那些現在都證明鍾是被誣陷的，還在那邊說這種『我就是討厭鍾明軒』鬼話的，連句道歉、自責、或譴責兩人這樣弄鍾的言論都沒有，就知道有些人讀書高不高不知道，但道德良心確實是低的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出
全球首個「4億訂閱YT」出爐！　獎牌照曝光
女友拒口交他竟下藥性侵！　丟800萬想和解：別毀了我
若綺40歲宣布懷孕　激動哭了：原本狀況不是太理想
快訊／試管拼2年！　嚴爵宣布終於要當爸爸了
楊柳1走法可能發警報！　氣象署：讓它飛一會
快訊／若綺懷孕！　楊昇達曬超音波照：我要當爸爸了
「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

侵襲影響多大？粉專曝「楊柳如果1走法」：可達中度颱風

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

2025年下半年星座運勢總覽：12星座面對變局的生存指南

楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會 」

王義川被說厭女！媒體人曝私下面「實在笑死」　點名她揮大刀失職

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應了：零容忍

奇美醫院攜手Make-A-Wish喜願協會　助罕病女孩小潔追星圓夢

823大罷免　館長舉紙板給3字「大烙賽」！再對鏡頭比中指

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

侵襲影響多大？粉專曝「楊柳如果1走法」：可達中度颱風

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

2025年下半年星座運勢總覽：12星座面對變局的生存指南

楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會 」

王義川被說厭女！媒體人曝私下面「實在笑死」　點名她揮大刀失職

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應了：零容忍

奇美醫院攜手Make-A-Wish喜願協會　助罕病女孩小潔追星圓夢

823大罷免　館長舉紙板給3字「大烙賽」！再對鏡頭比中指

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

七都成屋總價中位數走跌　最慘2縣市縮水14~15%

美24歲AV女優猝逝！家屬證實噩耗　生前最後發文吐心聲

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

詐團逼錄影片罵政府！嗆機場放炸彈　工讀生「不聽話」下場超慘

加工肉每天吃一口就有事　研究：糖尿病、大腸癌風險上升7~11%

洗產地課40％關稅！美未更新定義　東南亞暫時鬆口氣

大谷翔平全明星紅毯幕後故事？　「細節」搭配真美子演繹甜蜜默契

捷運警休假搭捷運捕偷拍狼　來不及關機...手機藏海量「褲縫照」

【又是自動輔助系統】國5坪林段緩衝車遭撞！　駕駛過度依賴科技釀禍

生活熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

楊柳下週三～五接近台　一票哀號：不要鬧

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

因1事燒壞2支iPhone　3C達人：充電習慣變了

台灣網紅進軍日本AV圈　簽約SOD專屬女優

平價小火鍋誰最厲害？全場大讚「這家」CP值超高

快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　朝向台灣東部海面

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

更多熱門

相關新聞

閩南狼控八炯造謠　鍾明軒802字吐心聲

閩南狼控八炯造謠　鍾明軒802字吐心聲

閩南狼PYC（陳柏源）指稱昔日搭檔八炯惡意剪輯，陷害網紅鍾明軒，引發網友議論。對此，鍾明軒表示，他看了閩南狼的影片，整整哭了一晚，不是因為終於等到真相，「而是因為那段曾經無人相信的痛，終於被還原。」

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

開罵閩南狼恩將仇報！醫美女醫怒：慢性墮落

開罵閩南狼恩將仇報！醫美女醫怒：慢性墮落

被爆抹黑鍾明軒　八炯深夜3點回應

被爆抹黑鍾明軒　八炯深夜3點回應

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

關鍵字：

鍾明軒閩南狼八炯抹紅陳沂

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面