鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

閩南狼PYC（陳柏源）指稱昔日搭檔八炯惡意剪輯，陷害網紅鍾明軒。網紅陳沂對此在臉書上表示，閩南狼幫鍾明軒平反後，底下卻有一堆人留言「那又怎樣，反正我還是討厭鍾明軒」，難道討厭一個人，就可以這樣誣陷人家嗎？

陳沂在臉書上發文表示，閩南狼和八炯翻臉之後，爆料當時八炯惡意剪輯陷害鍾明軒。然而，閩南狼幫鍾明軒平反的影片曝光後，卻有一票網友留言「那又怎樣，反正我還是討厭鍾明軒」，所以討厭一個人就可以誣陷人家？事實證明，人家就是無辜的，結果卻有人說「那不重要，反正他就是討厭」，那些對鍾明軒的惡意、無止盡的攻擊，好像突然變得沒這回事一樣。

陳沂說，在她的視角，鍾明軒不過是去中國旅遊、拍Vlog，結果卻被說成是收紅錢、大外宣、搞統戰，「甚至不惜捏造假證據去抹紅他。」鍾明軒莫名遭受網路霸凌，身心靈都受到傷害，但「這些人還可以當沒事一樣」。

陳沂透露，她最近因為玩遊戲，和鍾明軒有了比較深一點的交情，「我覺得他比我想像的還要堅強善良，面對這些鋪天蓋地的惡意，他一個人撐過來了」。

陳沂最後也說，「我們沒辦法阻止這個世界的惡意，但至少，我們能堅持當個勇敢正直的大人，台灣人。要直挺挺的站著，才能看著這些壞人一個個倒下」。鍾明軒也在貼文底下留言回應，「謝謝你～但明天遊戲局我還是要贏回來」。

其他網友也紛紛回應，「我也認為再怎麼樣不喜歡一個人，也不能用這樣的惡意對待他」、「鍾的心理素質還挺好的，講話也很有邏輯」、「看到那些現在都證明鍾是被誣陷的，還在那邊說這種『我就是討厭鍾明軒』鬼話的，連句道歉、自責、或譴責兩人這樣弄鍾的言論都沒有，就知道有些人讀書高不高不知道，但道德良心確實是低的」。