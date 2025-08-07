京華城案黃珊珊作證　「威京小沈」到底給了什麼...檢撤回發問

▲台灣民眾黨立委黃珊珊（中）7日到台北地院，為柯文哲涉犯的京華城案作證，受訪批檢方扭曲她證詞。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨立委黃珊珊今（7日）到台北地院出庭，為柯文哲所涉犯京華城案作證，柯的律師團刻意不問她關於柯在競選2024年總統期間，傳訊息給她說「威京小沈已給過，不要再找他」一語，代表何意，以致檢方也沒得問，黃並在退庭前以火力支援柯，澄清檢察官說她證稱京華城案為市長室列管的重大案件，「這一點是錯誤的」，她沒這麼講。

黃珊珊開完庭受訪，再度表達檢方在結論中扭曲她的證詞，她覺得很遺憾，認為在這麼多人聽到的內容裡面，「都還可以做這樣子的扭曲陳述，我覺得這是不應該的」。

黃珊珊本身有律師資格，她受訪指出，旁聽者都有看到，檢察官拿很多根本不是她擔任副市長時督導的業務，或是別人的事情，要她去臆測別人的想法，法律上要定罪，不能用臆測，檢察官用不相關問題問她，最後檢方自己撤回問題，「身為法律人，看到現在這樣的司法品質，其實是滿痛心的」。

黃珊珊在2019年10月到2022年8月，是時任台北市長柯文哲的副市長，負責督導警、消、衛生、民政、社政與法務等局處業務，她證稱副市長任內從沒經手京華城案，這屬於另1位時任副市長彭振聲督導的都發、工務等領域。

柯文哲的律師團發問圍繞在黃珊珊當時兼任台北市府府會總聯絡人身分、須督導辦理俗稱「便當會」的市長與市議員座談會事項，連如何彙整資料、有無召開會前會、市長副市長要不要出席，都問得一清二楚。

黃珊珊詳述任內經辦數十場便當會的通常流程，被問到有無關注台北市議員應曉薇為京華城反映事項，黃說太多場又太忙碌，且非她業管範圍，沒特別注意，但她肯定證稱，柯文哲多半依相關局處提報單寫的「解決方案」念裁示，所以會議記錄決議會跟提報單內容相同。

黃珊珊強調柯文哲「尊重局處專業意見」，且只有內容重大、跨局處業務又預算龐大個案，才會被市長室列管，例如當時新冠疫情嚴峻，市府提案振興萬華區觀光事業，就被每天上午召開的市長室會議（俗稱晨會）列管。

▲台灣民眾黨前黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案在押，今（7日）到台北地院出庭， 爆粗口飆罵檢方並摔文件、水瓶。（資料照／記者黃哲民攝）

黃說自己任內督導業務，也被市長室列管100多件，就她所知，京華城案當時屬於相關局處本於職權處理的個案、未被市長室列管，至於柯任市長時創設PM（專案管理人）制度，是避免人民陳情石沉大海、不了了之，市長室列管案件指定的PM，須完成政策任務，例如她就是當時的防疫大PM。

但便當會中指定的PM，僅須追蹤跟回報議員反映事項的處理進度，「不一定要做到什麼程序」、不必非得完成議員反映的特定結果。黃珊珊說，當時兼任都委會主席的彭振聲，在便當會被柯文哲裁示擔任京華城案的PM，就屬於後者。

這時柯文哲律師團發問戛然而止，完全沒碰觸柯競選2024年總統期間，2023年11月3日曾傳訊息給時任他競選總幹事的黃珊珊，表示「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，這段話到底代表什麼意思。

公訴檢察官追問黃珊珊關於應曉薇替京華城爭取容積獎勵、都發局如何回應、都委會如何審議，都被黃回答非業管事項、年代久遠不記得等，至於柯文哲有無為京華城舉行不公開晨會，黃淡定說沒印象、「不公開的我就不知道」，她無法用臆測回答。

公訴檢察官企圖單刀直入，問「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」這一題，剛說完題目，就被柯文哲律師團異議，主張超出主詰問範圍，審判長裁定異議成立，檢方沒聲請主詰問，只好撤回發問。

不料黃珊珊在審判長喊退庭前，表示要澄清檢方結論時的說法，柯文哲提醒她「拿麥克風講，不然聽不到」，經審判長准許，黃表示檢察官剛說她證稱京華城案是重大案件、要被市長室列管，「這一點是錯誤的！我說的是，便當會認為重要的，才會進市長室，若會議記錄沒說，是完全不會進市長室列管的」。