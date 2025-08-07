柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」...差點又牙起來

▲台灣民眾黨立委黃珊珊（中）7日到台北地院，為柯文哲涉犯的京華城案作證。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（7日）下午傳喚在押被告柯文哲聲請的證人立委黃珊珊，柯說被羈押12個月「已經到極限了！」他的律師團刻意不問黃關於柯在競選2024年總統期間，傳訊息說「威京小沈已給過，不要再找他」一語，代表何意，以致沒聲請主詰問的檢方，鋪梗想問黃珊珊這一題，立刻被律師團異議成立，檢方只好撤回發問。

柯文哲今上午在法庭裡暴走飆罵檢方，爆粗口摔水瓶，惹得北檢發聲明「譴責當事人以非理性之言詞或舉動，恣意對實行公訴之檢察官做人身攻擊」。柯下午情緒明顯平復，多半低頭翻看資料，他對黃珊珊今證詞內容表示，自己任內「認真做事、這樣而已」，他已被羈押禁見12個月，今天卻在討論他被羈押的理由，有沒有法源依據，他感慨「這什麼世界！」

▲柯文哲上午暴走飆罵檢方，下午情緒明顯平復，表示羈押12個月「已到極限」。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲說自己擔任台北市長時，市長室列管1萬8千件案件，黃珊珊在證人席提醒他「1萬9千件」，審判長立刻制止雙方聊起來。柯表示重點是「我們工作，日夜匪懈」、很認真，怎會被說成「好像我們都在搞貪污，真的會吐血！」、「怎會被人套上這個帽子（貪污），坐在這裡被審判！」

柯文哲表示知道法官不愛聽他講這些，但是「我被關12個月，真的已經到極限了！」至今來作證的公務員，都說京華城有權以地主身分，依《都市計畫法》申請容積獎勵，審議的結果，是都委會的責任，但過程都合法。

柯文哲說著說著，感覺又要「牙」起來，他批檢方咬定上述申請容獎過程「只是個案，是違法的」，變成檢方起訴他圖利的理由，今天他的律師在法庭跟檢方爭論這是合法的，可是他已被羈押禁見12個月，「現在爭論我被羈押的理由，有沒有法源」，柯再度感慨「這什麼世界！？」

▲黃珊珊7日到台北地院，為柯文哲涉犯的京華城案作證。（圖／記者黃哲民攝）

檢方回應指出，柯文哲指定兼任都委會主席的時任副市長彭振聲，擔任京華城申請案的PM（專案管理人），又為京華城案舉行不公開的市長室晨會討論，決議內容還被威京集團法務經理陳俊源等人掌握，檢方是依客觀證據說話，認定這就是「黑箱作業」。

柯文哲不甘示弱，反擊檢方用時任都市發展局長黃景茂手機行事曆，認定有這場不公開晨會，但應查明這件行事曆到底有無排入市長室晨會、有沒有討論、有沒有做決議。

柯強調自己是醫學專家，「醫學以外，我不見得是專家」，他在第2任市長時學乖了，不會的就不要「假會（台語）」，他要求市府各局處對個案若有意見，不能不吭聲，應該寫在提報單上，他開會多半照著提報單念解決方案，檢方說他應該都要知道，「但我怎麼會什麼都知道？」

柯更反問檢方，陳俊源上次來作證（7月17日），「你們怎麼不問陳俊源，跟誰拿到晨會決議？是哪個市長室秘書給的？怎麼不問！」就算是市長室秘書給的，也不等於市長給的，更不代表市長指示給的。

審判長諭知柯文哲還押，下周二（8月12日）將再提訊他出庭，上午傳喚證人邱佩琳、下午傳喚證人謝明珠，當天也會傳喚日前已交保1.8億元的被告、威京集團主席沈慶京出庭。