柯文哲點名檢察官罵「X」還摔水瓶　北檢聲明：譴責人身攻擊

▲柯文哲7日在法庭上暴走辱罵檢察官。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市前市長柯文哲7日上午為京華城貪汙案出庭，在合議庭法官離席休庭時，公開點名檢察官飆出國罵「X」並摔水瓶，對於柯文哲突如其來的非理性言詞及舉動，台北地檢署下午表達嚴正抗議，呼籲當事人應遵守法庭秩序，以維護理性、安全之訴訟環境。據了解，相關單位不排除調閱監視畫面，了解當時法庭內實際發生狀況。

柯文哲7日在訴訟審理中途休息時，留在法庭內與律師團討論，突然把厚厚一疊卷證資料摔在桌上，大罵檢察官「你們怎麼可以編故事」、「每次都說我害人」、「叫林俊言（本案起訴檢察官）出來」。柯文哲問坐在法庭對面的公訴檢察官：「我是會貪污的人嗎？」公訴檢察官林俊廷邊聽邊點頭，柯瞬間被激怒，罵「X！你還給我笑，還給我點頭！你是林俊言（本案起訴檢察官）的弟弟嗎？」

柯文哲還拿起沒蓋上的水瓶，猛地摔在桌上，怒吼：「跟賴清德講，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」他連講2次，再補1句「把國家搞成這樣子！」部分留在法庭內等候旁聽的柯粉們哭成一片，柯妻陳佩琪更哭倒在旁人懷裡，哽咽喊著「你（柯）回來啦」。

對於柯文哲在合議庭法官離席後的言行，北檢發布新聞稿說明指出，《法官法》第 86 條第 1 項明定，檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，為維護社會秩序之公益代表人。因此，檢察官依法於法院執行公訴職務，其人身安全與執行職務之尊嚴，應受保障。

北檢表示，參與訴訟之當事人，均應理性進行法庭上之攻防，對於起訴事實或法律適用之爭執，亦應透過訴訟程序具體提出、主張及論辯，由法院為公正客觀之裁判，方為正辦。本署嚴正譴責當事人以非理性之言詞或舉動，恣意對實行公訴之檢察官做人身攻擊，並呼籲當事人應遵守法庭秩序，以維護理性、安全之訴訟環境