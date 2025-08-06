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陸7歲童「補習班墜樓」　媽媽衝進教室已來不及

▲▼31歲男子砍殺同居女友後，將女友從19樓窗外陽台往外拋，導致其墜樓慘死。（示意圖／CFP）

▲男童墜樓身亡，原因尚不明。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江溫州一名7歲男童7月底在補習班補習時，突然從補習班的一個教室墜樓，經搶救無效身亡。男童的家長對此錯愕又難過，希望警方能協助查出孩子墜樓的真相。

根據《極目新聞》報導，男童的阿姨表示，姪子今年9月將上小學二年級，姐姐在暑假期間經人介紹，花費1800元（人民幣）給孩子報了一個補習語文寫作的培訓班，培訓時間是5周，每週兩次課，培訓班的主辦老師是當地一位曹姓退休女老師，聽說很有名才報名，出事時孩子才上了一周的課。

阿姨提到，姐姐7月26日晚上8時多進入補習班那棟樓，準備上14樓去接孩子，因為8點半下課，結果在一樓聽到有人喊「有人從樓上掉下來了」，姐姐趕緊坐電梯上到14樓，還沒出電梯，就聽到其他孩子說是兒子掉下去了。

阿姨說，姐姐立刻下樓，發現孩子躺在一樓門口附近的綠化帶，沒有看見補習班的老師，姐姐只好與其他好心人一起將孩子用躺椅送往附近的醫院搶救，但很不幸的是沒搶救過來，「事情發生後沒有看見過這個曹老師，目前當地警方正在處理此事。」

孩子的母親說，家長沒有被允許進入過補習的教室，每次只能在門口接送，不知道裡面還有一個房間，站在門口看不見那個小房間，事後才獲悉孩子是從裡面的小房間窗戶墜落，小房間窗戶的窗簾當時拉著，窗戶開著，也沒有安全護欄，現在補習班門口已經貼上封條。

孩子的母親還說，她是42歲時冒著風險生的小兒子，沒想到補課時會出事，希望相關部門早日查清事實真相。

醫院的就診報告寫著，男童多處受傷，包括頭部受傷、肺部挫傷、腎損傷、腹部損傷、腰椎骨折、腹腔積液積血等。死亡醫學證明裡寫著，死亡原因為下腔靜脈破裂。

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