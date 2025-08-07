　
政治

台積電加碼投資2000億美元　郭正亮揭美國5手法緊逼

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普在當地時間6日表示，台積電將投資美國2000億美元，同時提前宣布將對晶片課徵100％關稅。前立委郭正亮直言，台積電被美國逼去投資2奈米晶片，恐怕「貞節不保」，美國以前搞日本東芝、NEC就用過5招手段，分別為政府壓力、逼投資、偷技術、要求在美國上市、扶植對手。

▲▼台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲郭正亮認為，台積電未來可能會被要求在美國上市。（圖／達志影像／美聯社）

郭正亮在6日播出的政論節目「綠也掀桌」中提到台積電近日的內鬼案，疑似有工程師洩漏2奈米技術給日本公司，如果台積電到美國投資，美方是否可能更容易收買員工，試想，這個人已經在美國就業，假如成功偷到技術，立刻就會獲得美國公司任用，加上跨海提告困難，美國有太多手法了，台積電被逼去美國投資2奈米晶片，恐怕「貞節不保」。

此外，郭正亮直言，等到台積電產能達到相當比例，可能會被要求在美國上市，到時候台灣的就變成附屬資產，他覺得這招美國絕對做得出來，或者他們會故意說要購買三星晶片，例如現在已經傳出特斯拉未來可能會用到2奈米晶片，並且可能會向三星購買。

郭正亮表示，美國以前搞日本東芝、NEC的手段有5招，分別為政府壓力、要求投資美國、直接進來偷技術、要求在美國上市、扶植對手，都是一樣的手法，而且他覺得美國未來會扶植的對手可能是日本。

台積電加碼投資2000億美元　郭正亮揭美國5手法緊逼

