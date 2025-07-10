地球自轉「神秘加速」第6次！7/9人類史上最短一天　科學家超疑惑

▲地球自轉速度在今年夏天加快。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

時間跑去哪了？地球以時速1670公里速度自轉，但如果你覺得昨天（9日）過得特別快，可能不是錯覺，科學家示警，這是一種天文現象，7月9日可能將成為你一生中最短的一天，因為地球自轉正在加速，速度有望達到前所未有的快，成為有史以來最短的一天。

地球完成一圈自轉，理論上需要24小時，也就是8萬6400秒，但實際上這個時間是有微小波動區間的，為了精確追蹤這些變化，「國際地球自轉雨參考系統服務」（IERS）就透過原子鐘高精度測量，但自2020年起，IERS就發現地球自轉速度開始加快，並且持續至今，確切原因仍是個謎。

科學家觀測發現，這次自轉加速，使得7月9日這天的長度比平常的24小時少了大約1.3到1.6毫秒，成為有史以來最短的一天。這次的加速是自2020年以來第六次出現這類「地球快轉」，地球快轉的情況愈發頻繁，上一次「最短的一天」就出現在去年的7月5日。而且IERS預測，7月22日與8月5日也將出現類似的短日現象，一天的時長預計會比標準短1.3至1.51毫秒。

科學家認為，大約10到20億年前，地球上的一天時間只有19小時，可能因為當時月球距離比較近，引力作用更強，使地球自轉加快，如今地球快轉，這種時間1毫秒的縮短變化，雖然看起來微不足道，但可能會造成各種方面的影響，例如衛星系統、全球定位（GPS）的精度下降30至50公分等。

▲科學家推測可能跟月球有關。（圖／達志影像／美聯社）



如果地球持續加速自轉，IERS可能不得不調整時間，為「一天」刪除一秒，也就是所謂的「負閏秒」，讓高精度的原子鐘與地球時間同步，這將是人類史上首次針對時間做出這樣的修正，這項歷史性的調整預計將在2029年發生。

從季節變化到自然災害，各種現象都可能影響地球自轉速度，事實上，2011年日本9.0大地震就讓一天縮短了約1.8毫秒，科學家認為，地球在今年夏天突然快轉，可能與月亮的位置有關，月亮一直透過「潮汐煞車」效應來微妙地影響地球自轉，不過今年頻繁加速得具體原因尚待進一步調查釐清。

美國加州克里普斯海洋研究所地球物理學家艾格紐（Duncan Agnew）表示，今年夏天地球自轉的速度變快，是前所未有的情況，且非常重要，雖然並不會造成什麼災難性的後果，但確實是一個值得注意的變化。